أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة





وننشر أبرز التصريحات للفنان محيى إسماعيل خلال اللقاء والتى جاءت كالآتى:









كشف الفنان محيي إسماعيل، كواليس رفضه المشاركة في مسلسل عفاريت عدلي علام مع الفنان عادل إمام، وقال عندما عرض علي العمل مع عادل إمام في عفاريت عدلي علام، قلت عادل يكلمني الأول، ولكنه لم يتصل بي، فرفضت المشاركة في العمل، ولا بد من توافر رابط بيني وبين صديقي".





وأضاف محي إسماعيل "لا أتنازل عن طموحي منذ صغري، وتعلمت فلسفة الـ"ولا حاجة" وجالي إغراءات كثيرة ورفضتها"، مؤكدًا "دلوقتي مش بحب المسلسلات مطلقا، ومش عايز أشترك في مسلسلات، وعندما أنشر رواية في الخارج يأتيني دخل شهري بحوالي 25 ألف جنيه".









كما تحدث عن جملته الشهيرة «ها إيه تاني»، وقال إنها خرجت بالصدفة أثناء حوار تلقى فيه سؤالا بطريقة خاطئة، ولكن تم تحويل الشعار إلى "تأجيل عمل اليوم إلى الغد" لأنني على مدى 50 عاما لم أؤجل عمل اليوم للغد ولكن بعد تخطي سن 60 عاما أريد أن أنقذ جهاز المناعة".





وأضاف محيى إسماعيل "أول لما أسافر في أي مكان بالعالم أجري على الفندق لتناول الطعام، لأني أحب الطعام وأحترمه".





وأشار الفنان محيى إسماعيل خلال لقائه مع صاحبة السعادة "عندي 50 مطعما باكل فيها، وأديها حبهان ومستكة، لما أحب آكل من برة بحب أكل الكوارع والنيفة والبط".





كما نفى محيي إسماعيل أن تكون لديه شعرة من الجنون، لأن المقصود الجنون الفني، الذي يوجد لدى جميع العباقرة، وهناك فرق بين الجنون الفني والخروج عن النص، لأن "الذي يخرج عن النص يُقص".





وأوضح محيي إسماعيل: "أكلت قواقع في فرنسا وكان عازمني عليها فاروق حسني، وأكلت ضفادع وبعد ما أكلتها قولتلهم دي عصافير بس كانت مقرمشة وحلوة، وأغرب حاجة كلتها كانت بيض بالعجوة".