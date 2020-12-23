نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

أيام قليلة وينتهي 2020 وقد يبدأ عام جديد ومع قرب حلول هذه المناسبة يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة و توقعات الأبراج في عام 2021، لذا كشف خبير الأبراج أحمد شاهين، في تصريحات لـ صدي البلد، عن أبرز توقعات الأبراج على الجانب الصحي خلال عام 2021 ..





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-برج الحمل

يعد عام 2021 بأن يكون عام الصحة الجيدة والبهجة لأفراد برج الحمل، ومع ذلك راقب الأمراض البسيطة وكن معتدلًا في عادات الأكل وممارسة الرياضة، قد يتسبب المريخ في حدوث مشكلات صحية عرضية يجب معالجتها على الفور، لا تتهاون بصحتك هذه الفترة.





-برج الثور

تتمتع بصحة جيدة على مدار العام ولكن يُنصح بعدم الانغماس في الطعام والعادات السيئة الأخرى التي قد تعيق صحتهم العامة، مارس رياضة أو أخرى تخرجك من المنزل، قد يمنحك كوكب المريخ طاقة هائلة هذه الأيام تجعلك لائقًا عقليًا وجسديًا، ابحث عن فترات متقطعة للراحة والاسترخاء، لا تدع الإجهاد يرهق أعصابك، ستكون مصدر حسد في الجبهة الصحية للآخرين، انغمس في الأطعمة التي تحسن مستوى المناعة لديك. أحذر من مشاكل الجهاز الهضمي التي قد تزعجك في بعض الأحيان.





-برج الجوزاء

على الرغم من أنك شعرت بالإرهاق خلال عام 2020 ، إلا أنك ستكون في أفضل حالاتك هذا العام بفضل الدعم الذي قدمه المريخ، سوف ترشدك الكواكب إلى الالتزام بنظام غذائي متوازن ونظام تمارين صحية.

اختار رياضة تحب ممارستها، على الرغم من أن زحل قد يفسد صحتك من حين لآخر ، إلا أن مناعتك ستساعدك.

نظرًا لأن التوتر والإجهاد أقل وضوحًا هذه الفترة ، فإن الجهاز العصبي والجهاز الهضمي الذي يكون عادة ضعيفًا سيكون جيدًا، ومع ذلك لا تنغمس في الطعام الحار سيكون من الحكمة أن تأخذ المزيد من المنتجات الطازجة بدلًا من اللجوء إلى المواد الغذائية المصنعة، كن مستعدًا للتعامل مع بعض المشكلات الطبية الطارئة لأفراد الأسرة في بعض الأحيان.





-برج السرطان

يُنصح مواليد برج السرطان بأخذ قسط جيد من الراحة والنوم كلما سمح الوقت بذلك، يحتاج الجهاز العصبي والدورة الدموية بشكل خاص إلى العناية به هذه الأيام، سيكون لديك مناعة جيدة لتحمل أي أمراض معدية حولك، ستكون صحتك الجسدية والعقلية في أفضل حالاتها هذا العام.

استمتع بكل الأشياء الجيدة في الحياة والتزم بالعادات الصحية الجيدة، ولكن كن حذرًا مما تأكله واحرص على تناول طعام متوازن، قد يصبح بعض مواليد برج السرطان مفرطي النشاط في بعض الأحيان، حان الوقت للإقلاع عن التدخين والشرب اللذين يفسدان صحتك لبعض الوقت الآن.









-برج الأسد

لن تكون هناك مخاوف صحية كبيرة ستزداد مستويات الطاقة والحيوية لديك مع تقدم العام، اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا ومارس نشاطًا بدنيًا وابتعد عن التدخين والشرب، ستكون هناك فترات متذبذبة من مستويات الطاقة العالية والمنخفضة في وقت ما ، ستكون شديد النشاط وأثناء الآخر قد ينتهي بك الأمر إلى الإرهاق حتى لأدنى نشاط بدني، للحفاظ على توازن جيد تناول الخضار والفواكه بدلًا من اللجوء إلى الكربوهيدرات عالية السعرات الحرارية.

لا ترهق نفسك جسديًا وعقليًا هذه الأيام، هناك حاجة ماسة إلى الراحة الكافية والتجديد لنفسك الجسدية والعقلية، كن مستعدًا للتعامل مع بعض لحظات الاكتئاب أيضًا، توخ الحذر من بعض المشكلات العصبية خلال العام، يجب أن يظل الإجهاد والتوتر تحت السيطرة وإلا فقد ينتهي بك الأمر في مشاكل صحية، الوقاية خير من العلاج قم بزيارة طبيبك من حين لآخر إذا كنت تعتقد أنك لست على المسار الصحيح .









-برج العذراء

لن تكون هناك مخاوف أو نكسات صحية كبيرة لشباب العذراء خلال عام 2021 لمجرد عدم وجود كواكب مؤذية حول هذه المنطقة، ستكون مستويات مناعتك عالية جدًا. سيكون هناك شعور بالتفاؤل وتكون في أفضل حالاتك الجسدية.

ومع ذلك في منتصف العام تقريبًا قد تكون هناك بعض المخاطر الصحية فكن يقظًا من المحتمل أيضًا أن يواجه مواليد العذراء حوادث عرضية في العمل أو السفر، يتمتع بفترة للانغماس في الطعام، فيجب الابتعاد عن السكر والملح الزائد، اترك أعمالك الروتينية جانبًا وخذ قسطًا من الراحة.





-برج الميزان

خلال العام المقبل سيحظى مواليد الميزان بصحة ممتازة ستكون مناعتك عالية وكذلك مستويات الطاقة لديك، ستكون لائقًا بدنيًا مقارنةً بفترة السنوات القليلة الماضية، ولكن بعد ذلك يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن وعدم الانغماس في الأطعمة الحارة أو العادات الغذائية السيئة، لا تجهد نفسك كثيرًا باللجوء إلى الأعمال الاجتماعية، خذ بعض الوقت "لي" بشكل متكرر لتهدئة أعصابك، قد يعاني بعض مواليد الميزان من مشكلات عرضية تتعلق بالهضم والاضطرابات العصبية.





-برج العقرب

تتنبأ الكواكب بصحة جيدة لمواليد برج العقرب طوال عام 2021 وخاصة كوكب زحل سوف يدعمك في الصحة والرفاهية، ومع ذلك قد يجلب لك كوكب المريخ لحظات من الإثارة واندفاع الأدرينالين الذي قد يؤدي إلى إجهادك جسديًا وعقليًا، خذ فترات راحة متكررة للتخلص من الإرهاق الذي تمر به.

على مدار العام ، قد يتسبب القمر في تدمير صحتك العامة ورفاهيتك في بعض الأحيان ، كن حذرًا. ستساعدك الشمس المضيئة الأخرى على وقف هذا المد وتزودك بالحيوية للاستمرار على الرغم من الصعاب، مواليدي برج العقرب هؤلاء الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة سيشهدون بعض التحسن هذه الأيام، قد يعاني بعض بعضهم من الإرهاق والتعب والمشاكل العصبي، خذ قسطًا جيدًا من الراحة من حين لآخر وابحث عن المشورة الطبية عندما يتطلب الموقف الأمر نفسه.





-برج القوس

لا توجد آثار ضارة كبيرة قد تتدخل في صحتك العامة، لكن هذا لا يعني أنه يمكنك الانغماس والتمسك بعادات الأكل الجيدة وممارسة الرياضة بانتظام، مع بداية العام قد تظهر بعض المشكلات الصحية في بعض الأحيان ومع ذلك ، ستكون قادرًا على التعافي بعد بعض التدخل الطبي، خذ بعض الالتزامات الصحية الجيدة لهذا العام و ابحث عن عدد السعرات الحرارية ، وحاول أن تحرق بقدر ما تأكل ، فهذا من شأنه أن يساعدك على الحفاظ على لياقتك، لا تستسلم لحبك للأطعمة الغنية بالدهون والتوابل، هذا قد يؤدي بك إلى بعض المشاكل الصحية المزمنة.









-برج الجدي

على الرغم من أن زحل قد يسبب مخاوف صحية من حين لآخر وفترات انخفاض المناعة ، إلا أن كوكب المشتري سيحقق بعض التوازن والتحسن، ولكن بعد ذلك يجب ممارسة العادات الصحية للبقاء في حالة جيدة طوال العام.

تحتاج الصحة إلى مزيد من الاهتمام خلال العام مقارنة بالفترة الماضية، الإجهاد والتوتر من شأنه أيضًا أن يلحق الضرر بصحتك وبالتالي الحفاظ على سلامتك، ومع ذلك قد تختفي بعض الأمراض المزمنة هذه الأيام بعد بعض التدخل الطبي، العب رياضة ، خذ قسطًا من الراحة.





-برج الدلو

يعد عام 2021 بأن يكون عام الصحة الجيدة والبهجة لأبناء برج الدلو ستكون مليئًا بالحيوية والطاقة التي تجعلك تستمر في الأيام القادمة، ومع ذلك قد تكون هناك نوبات عرضية من نقص المناعة مما يمهد الطريق لبعض المخاوف الصحية سيساعدك اللجوء إلى التدخل الطبي السريع والرعاية الصحية الجيدة على التعافي بسرعة.

قد يعاني بعض بعض مواليد برج الدلو من اضطرابات عصبية أو هضمية خلال العام، ومع ذلك لن يكون هناك آثار كبيرة على الحياة، اتبع عادات غذائية جيدة ومارس الرياضة بانتظام، يجب تجنب الإسراف في تناول الأطعمة السريعة والأطعمة الغنية بالتوابل.





-برج الحوت

ستكون محصنًا للغاية ضد أي نوع من الأمراض في هذه الأيام، ومع ذلك ، قد يقل مستويات الطاقة لديك ويجعلك بطيئا، حافظ أيضًا على نشاطك الذهني طوال الأيام، وقد يتسبب زحل في نوبات دورية من المشاكل الصحية مثل نزلات البرد ، ومشاكل الجهاز الهضمي وما شابه. ستصبح الإجراءات الوقائية والتدخل الطبي في متناول اليد هذه الأيام.

من المعروف عمومًا أن الحوت ينغمس في الطعام لكن هذا ليس الوقت المناسب اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا والتزم بالعادات الغذائية الجيدة، كن نشيطًا بدنيًا مارس الرياضات الخارجية التي تهمك، تعتبر السباحة موطنك سيكون رهانًا جيدًا ومع ذلك ، لا تفرط في إجهاد نفسك لأن الالتواءات العضلية والإرهاق الجسدي قد يزعجك، ابحث عن طرق لتقوية جهاز المناعة لديك.