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اقتصاد

السعودية وليبيا وبريطانيا أبرزها.. أهم 10 دول تستورد السيراميك المصري خلال 2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تراجعت صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 156 مليون دولار في مقابل 202 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض 22.8%.


وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، إلى استحواذ 10 دول هى: "ليبيا، وألمانيا، والأردن، وبريطانيا، وشمال أيرلندا، واليمن، وتركيا، والسعودية، وإيطاليا، والسودان، وفرنسا" على 70.6% من إجمالي الصادرات المصرية من السيراميك والأدوات الصحية بقيمة 110.138 مليون دولار.


ولفت التقرير إلى أن صادرات السيراميك تراجعت بنسبة 30% خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2020" لتسجل نحو 78 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، حيث تم التصدير إلى 60 دولة منها 6 دول لم يتم التصدير لها وتتمثل في "الكونغو زائير، والسويد، وأمريكا، وبلغاريا، وأستراليا، والمجر".


واستحوذت 5 دول على 78% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 60.83 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020، يأتي على رأسها ليبيا بقيمة 20.909 مليون دولار بتراجع قدره 46%، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2019 البالغة 38.815 مليون دولار.


وانخفضت صادرات السيراميك إلى الأردن لنحو 17.951 مليون دولار في مقابل 19.129 مليون دولار بتراجع 6%، وللجمهورية اليمنية بنسبة 16% لتبلغ 9.565 مليون دولار في مقابل 11.32 مليون دولار.


وتراجعت صادرات مصر من السيراميك إلى السعودية بنسبة 12% لتسجل 8.698 مليون دولار في مقابل 9.857 مليون دولار، وللسودان بنسبة 37% لتبلغ 3.707 مليون دولار في مقابل 5.923 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.


%14 تراجعا بصادرات الأدوات الصحية
وتراجعت قيمة صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 14% خلال أول 8 أشهر من العام لتسجل نحو 78 مليون دولار مقابل 91 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.


وذكر التقرير أنه تم التصدير إلى 79 دولة منها 7 دول لم يتم التصدير لها خلال تلك الفترة من 2019 وتتمثل في "النيجر، وكوريا الجنوبية، وبلغاريا، وجيبوتي، وزيمبابوي روديسيا الجنوبية، ومكاو، وزامبيا روديسيا الشمالية".


واستحوذت 5 دول على 63.2% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 49.308  مليون دولار خلال الشهور الـ 8 الأولى من العام الجاري، يأتي على رأسها ألمانيا الاتحادية بقيمة 28.294 مليون دولار مقابل 27.455 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 3%.


وهبطت قيمة صادرات الأدوات الصحية إلى بريطانيا وشمال أيرلندا بنسبة 29% لتبلغ 9.015 مليون دولار في مقابل 12.784 مليون دولار.


وانخفضت قيمة صادرات الأدوات الصحية لتركيا لنحو 4.563 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، في مقابل 4.87 مليون دولار بتراجع 6%، ولإيطاليا لتبلغ 3.724 مليون دولار في مقابل 3.826 مليون دولار بتراجع قدره 3%.



وزادت صادرات مصر من الأدوات الصحية إلى فرنسا بنحو 50% لتبلغ 3.712 مليون دولار في مقابل 2.477 مليون دولار.

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