تسليم دفعة جديدة من الميكروباصات لإحلال وتجديد السيرفيس بإدفو..صور

وحضر احتفالية التسليم عمران أحمد رئيس قطاع البنك الزراعي بأسوان، حيث يتم تنفيذ المشروع تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعقب ذلك شهدت نائبة المحافظ مراسم إفتتاح فرع جديد للبنك الأهلى بمدينة إدفو.





من جانبه أكد اللواء أشرف عطية أن هذا المشروع يأتى ضمن جهود المحافظة لإستعادة الوجه الجمالى لعاصمة الشباب الإفريقى وتفريغ مختلف المدن والمراكز من المظاهر الغير حضارية ، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات آدامية وآمنة للركاب مع تحقيق الرعاية الإجتماعية لملاك سيارات البيك أب ( الكبود ) .





وأوضح أشرف عطية أنه تم التنسيق بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى لتمويل عمليات الإحلال بنسبة 75 % وتوفير سيارات الميكروباص الجديدة .





وأشار عطية إلى أن إجراءات الإحلال لسيارات الكبود متاحة لكافة خطوط السير من خلال قيام مالك السيارة بالتواصل مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة كاملة وخاصة فى ظل التسهيلات المقدمة من البنك الزراعى ومنها دفع مقدم 15 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 7,5 % على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 5 سنوات ، والقسط الشهرى شامل التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ 5 سنوات ، ومدة سماح 3 شهور.





من جانبه أشار عمران أحمد إلى أنه من ضمن شروط التمويل ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة ، وأن يكون المتقدم مقيم داخل محافظة أسوان، وأن تكون السيارة موديل 2020/2021 ، وأن يتعهد كل مستفيد بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط التعاقد ، مع تقديم كافة التيسيرات.