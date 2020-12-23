ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تسليم دفعة جديدة من الميكروباصات لإحلال وتجديد السيرفيس بإدفو..صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:23 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
سلمت الدكتور غادة يحيى أبو زيد نائب محافظ أسوان دفعة جديدة من سيارات الميكروباص الجديدة ضمن مشروع الإحلال بدلا من سيارات البيك آب (الكبود)، وشملت الدفعة الجديدة 16 سيارة ميكروباص بتمويل من البنك الزراعي المصري وسيتم تشغيلها فى خطوط سير داخلية بمدينة إدفو.
وحضر احتفالية التسليم عمران أحمد رئيس قطاع البنك الزراعي بأسوان، حيث يتم تنفيذ المشروع تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعقب ذلك شهدت نائبة المحافظ مراسم إفتتاح فرع جديد للبنك الأهلى بمدينة إدفو.

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية أن هذا المشروع يأتى ضمن جهود المحافظة لإستعادة الوجه الجمالى لعاصمة الشباب الإفريقى وتفريغ مختلف المدن والمراكز من المظاهر الغير حضارية ، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات آدامية وآمنة للركاب مع تحقيق الرعاية الإجتماعية لملاك سيارات البيك أب ( الكبود ) .

وأوضح أشرف عطية أنه تم التنسيق بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى لتمويل عمليات الإحلال بنسبة 75 % وتوفير سيارات الميكروباص الجديدة .

وأشار عطية إلى أن إجراءات الإحلال لسيارات الكبود متاحة لكافة خطوط السير من خلال قيام مالك السيارة بالتواصل مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة كاملة وخاصة فى ظل التسهيلات المقدمة من البنك الزراعى ومنها دفع مقدم 15 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 7,5 % على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 5 سنوات ، والقسط الشهرى شامل التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ 5 سنوات ، ومدة سماح 3 شهور.

من جانبه أشار عمران أحمد إلى أنه من ضمن شروط التمويل ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة ، وأن يكون المتقدم مقيم داخل محافظة أسوان، وأن تكون السيارة موديل 2020/2021 ، وأن يتعهد كل مستفيد بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط التعاقد ، مع تقديم كافة التيسيرات.
تسليم دفعة جديدة من الميكروباصات لإحلال وتجديد السيرفيس بإدفو..صور
تسليم دفعة جديدة من الميكروباصات لإحلال وتجديد السيرفيس بإدفو..صور
تسليم دفعة جديدة من الميكروباصات لإحلال وتجديد السيرفيس بإدفو..صور
تسليم دفعة جديدة من الميكروباصات لإحلال وتجديد السيرفيس بإدفو..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البنك الزراعي المصري يعلن عن مزايا للفائزين بخطوط سير سيارات بمحافظة قنا

محافظ قنا: "الزراعي المصري" يعرض مميزات للراغبين في تحويل سيارات "الكبوت" إلى ميكروباص موديل 2020

محافظ أسوان يدشن الدفعة الثانية لمشروع إحلال السيرفيس على خطوط سير جديدة ..شاهد

محافظ أسوان يدشن الدفعة الثانية من مشروع إحلال الميكروباص بدلاً من سيارات الكبود.. فيديو

مقدم 15% .. محافظ أسوان: خطة لإحلال وتجديد سيارات السيرفيس.. شاهد

انطلاق معسكر إعداد القادة بدراو.. والفائز يتولى إدارة مديرية التعليم لمدة يوم

ترشيحاتنا

مباراتا سموحة مع الزمالك والأهلي مع الاتحاد 28 ديسمبر

الأهلى يتقدم بهدف صاروخي فى شباك بطل النيجر

تساقط الشعر.. أحدث التأثيرات الجانبية على مصابي فيروس كورونا

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان

تحذير لـ سكان القاهرة بشأن إصابات كورونا.. فيديو

الفيروس أقوى وأشرس ..غادة إبراهيم تعلن إصابتها بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجة ثانية وسلالة جديدة وقرارات حكومية صارمة.. ذروة كورونا تعود من جديد

من مضيفة طيران لـ عرش السويد.. محطات في حياة الملكة سيلفيا

شاهد .. لاند كروزر هورايزون الجديدة موديل 2021 .. صور