تحت "شعار القراءة للجميع": غدًا.. جامعة أسوان تفتتح معرض الكتاب

تحت " شعار القراءة للجميع " قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأنه تنطلق غدًا الخميس فعاليات معرض الجامعة للكتاب بمقرها بصحاري ، ومن المقرر أن تستمر حتى 31 من نفس الشهر الجاري .





وأشار الدكتور أحمد غلاب بأن معرض الكتاب تم إقامته العام الماضي حيث تعد هذه هى المرة الثانية علي التوالي الذى تقوم فيه جامعة أسوان بتنظيمه وذلك بالتعاون ومشاركة قطاعات وزارة الثقافة ودار المعارف والأهرام وكبرى دور النشر الأكاديمية واللغات ودور النشر الشبابية، ويستقبل المعرض رواده يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً .









وأضاف الدكتور أحمد غلاب أه يقام المعرض داخل مقر الجامعة بصحاري في كلية الزراعة حيث تبلغ مساحة الأجنحة ما بين 9 إلى 12 مترًا ، وتبلغ مساحة المعرض من 250 إلى 300 متر مربع ، وسوف يتم تقديم عروض خاصة مخفضة من قبل دور النشر لتحفيز الطلاب على إقتناء الكتب بأسعار مخفضة ، ومن المقررأن يستقبل المعرض الجميع بأسوان ، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة فيروس كورونا المستجد .







وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع فى أعمال المعاينات الخاصة بطلبات المواطنين لتقنين أوضاعهم على أراضى الدولة وإثباتها على المنظومة الإلكترونية بإجمالى 2108 طلب حيث متبقى 405 طلب بنسبة 19 % .





وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدم إستمرار أى مدير أو موظف من العاملين فى إدارات الماليات والحسابات والعقود والمشتريات والمخازن لأكثر من عامين داخل ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات حيث أنه لن يكون هناك أى تهاون فى حالة رصد أى مخالفات مالية أو إدارية وسيتم تحويلها على الفور إلى النيابة الإدارية .





واقرأ أيضًا :أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية تكثيف أعمال توعية وتشجيع المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء قبل إنتهاء الفترة المحددة بنهاية ديسمبر الحالى والتى وصلت حتى الآن إلى 16 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 60 مليون جنيه .وكان قد ترأس محافظ أسوان الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى حيث أكد على أننا نعمل جميعًا كقيادات وموظفين من أجل راحة وتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى وهو فرض عين وإلزام على جميع المسئولين بضرورة النزول للشارع ، ومواجهة المشاكل والتحديات وتلبية المطالب الجماهيرية .