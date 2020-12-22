محافظ أسوان: عدم استمرار المديرين والموظفين في الحسابات والمشتريات والمخازن لأكثر من عامين

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدم استمرار أى مدير أو موظف من العاملين فى إدارات الماليات والحسابات والعقود والمشتريات والمخازن لأكثر من عامين داخل ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، حيث أنه لن يكون هناك أى تهاون فى حالة رصد أى مخالفات مالية أو إدارية وسيتم تحويلها على الفور إلى النيابة الإدارية .









وشدد اللواء أشرف عطية على الإسراع فى أعمال المعاينات الخاصة بطلبات المواطنين لتقنين أوضاعهم على أراضى الدولة وإثباتها على المنظومة الإلكترونية بإجمالى 2108 طلبات حيث متبق 405 طلبات بنسبة 19 % ، وهو الذى يتوازى مع العمل على توعية وتشجيع المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء الفترة المحددة بنهاية ديسمبر الحالى والتى وصلت حتى الآن إلى 16 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 60 مليون جنيه .

















وكان قد ترأس محافظ أسوان الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى حيث أكد على أننا نعمل جميعًا كقيادات وموظفين من أجل راحة وتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى وهو فرض عين وإلزام على جميع المسئولين بضرورة النزول للشارع ، ومواجهة المشاكل والتحديات وتلبية المطالب الجماهيرية .









وقال المحافظ إنه سيتم إحالة جميع المخالفات التى رصدتها لجان المينى باص الطائر إلى التحقيق لمحاسبة أى مسئول ثبت تقصيره بسوء حالة النظافة العامة أو إدارة الجراجات والمخازن أو لعدم سرعة التعامل مع الأعطال فى الأجهزة الطبية بمستشفى إدفو العام والحميات وغيرها من المخالفات الأخرى ، مع إعادة المرور الميدانى عليها لضمان تلافى جميع الملاحظات السلبية التى تم رصدها .









اقرأ أيضًا :وأشار اللواء أشرف عطية إلى ضرورة أن تشمل جميع المشروعات الجديدة وأعمال التطوير والتجديد تنفيذ نموذج الكود الدولى الخاص بذوى الهمم سواء فى الطرق والشوارع أو المبانى ، بالإضافة إلى وسائل النقل ومحطات السكك الحديدية ومواقف السرفيس وهو الذى يستلزم الإسراع فى إنهاء الحصر الشامل للأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة الجهات الحكومية والوحدات المحلية من أجل وضع تصور عام من الواقع الفعلى لمطالب واحتياجات ذوى القدرات الخاصة والعمل على تقديم كافة الخدمات المطلوبة لهم ، مع تخفيف أعباء الحركة والتنقل عليهم .