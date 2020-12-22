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محافظات

في جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء أعمال الطريق البديل لطريق السادات.. صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،  بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق البديل لطريق السادات بداية من فيلة / الشلال / المحمودية، والتى ستشمل إنهاء أعمال البنية التحتية والرصف والإنارة.


وخلال الجولة، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لعرض موقف خط الطرد (UPVC)  بقطر 200 مللى ، والجارى تركيبه لخدمة منظومة الصرف الصحى لمصنع الجرانيت الجديد بالشلال والتابع لشركة الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة لربطها بمحطة الرفع 13 وذلك بطول 2 كم.


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وشدد محافظ أسوان على ضرورة قيام الجهة المنفذة بتوفير وسائل الأمان والسلامة المهنية لحماية المركبات والسيارات المترددة على الطريق بإشارات ضوئية وفوسفورية.


كما وجه أشرف عطية بالإسراع  فى أعمال التطوير لهذا الطريق الحيوى، والذى سيساهم فى فتح محور جديد لتحقيق السيولة في الحركة المرورية بين جنوب وشرق المدينة، حيث يقوم حاليًا جهاز التعمير لجنوب الصعيد برصف وإعادة كفاءة هذا الطريق بطول 2 كم وبتكلفة 3,1 مليون جنيه.


كانت مديرية التربية والتعليم بأسوان نظمت ورشة عمل تستهدف تنمية مهارات معلمي الرياضيات باستخدام الألعاب التعليمية، وشهد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فعاليات هذه الورشة بمدرسة المهندس محمد مكاوي يعقوب الرسمية لغات، والتى استهدفت معلمى الرياضيات بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بإدارة أسوان التعليمية للتدريب على استخدام الألعاب التعليمية في شرح المنهج الدراسي، على أن تعمم الورشة بعد ذلك على جميع المعلمين بمختلف الإدارات التعليمية.


حضر الفعاليات أيضًا عبد الكريم لطفى، مدير عام التعليم العام، وعبير أبو النجا، مدير إدارة التجريبيات، وإبراهيم الباين، موجه عام الرياضيات.


ورحب وكيل الوزارة بالحضور، ثم توجه باستفساراته للمتدربين عن الألعاب التعليمية وأهميتها ودورها فى خدمة المناهج الدراسية وغرس القيم التربوية الإيجابية فى نفوس الطلاب، والجديد الذى أضافته ورشة العمل لهم.


وأكد أن الورشة أضافت لهم الكثير، خاصة أن مادة الرياضيات من المواد التى يعتبرها عدد كبير من الطلاب من المواد الصعبة، نظرًا لأنها تشتمل على القوانين والمعادلات وتفتقد التشويق والإثارة، ولتوفير مناخ تربوي إيجابي داخل قاعات التعلم يتم تقديم المادة العلمية داخل إطار تربوى ترفيهى ممثل فى الألعاب التعليمية الهادفة التى تركز على فهم الطلاب للمادة بطريقة شيقة وجديدة وجذابة.
في جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء أعمال الطريق البديل لطريق السادات.. صور
في جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء أعمال الطريق البديل لطريق السادات.. صور
في جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء أعمال الطريق البديل لطريق السادات.. صور
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