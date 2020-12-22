أشرف عطية: أسوان الجديدة ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد

وأكد محافظ أسوان أهمية الإلتزام بإرتداء الكمامات داخل سيارات السيرفيس والتاكسى ، فضلًا عن ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية فى الهيئات والمنشآت الحكومية وغير الحكومية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .





وشدد اللواء أشرف عطية على الإسراع فى أعمال المعاينات الخاصة بطلبات المواطنين لتقنين أوضاعهم على أراضى الدولة وإثباتها على المنظومة الإلكترونية بإجمالى 2108 طلب حيث متبقى 405 طلب بنسبة 19 % ، وهو الذى يتوازى مع العمل على توعية وتشجيع المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء قبل إنتهاء الفترة المحددة بنهاية ديسمبر الحالى والتى وصلت حتى الآن إلى 16 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 60 مليون جنيه .









وكان قد ترأس محافظ أسوان الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى حيث أكد على أننا نعمل جميعًا كقيادات وموظفين من أجل راحة وتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى وهو فرض عين وإلزام على جميع المسئولين بضرورة النزول للشارع ، ومواجهة المشاكل والتحديات وتلبية المطالب الجماهيرية .





وقال المحافظ إنه سيتم إحالة جميع المخالفات التى رصدتها لجان المينى باص الطائر إلى التحقيق لمحاسبة أى مسئول ثبت تقصيره بسوء حالة النظافة العامة أو إدارة الجراجات والمخازن أو لعدم سرعة التعامل مع الأعطال فى الأجهزة الطبية بمستشفى إدفو العام والحميات وغيرها من المخالفات الأخرى، مع إعادة المرور الميدانى عليها لضمان تلافى جميع الملاحظات السلبية التى تم رصدها .





واقرأ أيضًا :وأشار اللواء أشرف عطية إلى ضرورة أن تشمل جميع المشروعات الجديدة وأعمال التطوير والتجديد تنفيذ نموذج الكود الدولى الخاص بذوى الهمم سواء فى الطرق والشوارع أو المبانى .