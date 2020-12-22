رئيس جامعة أسوان يفتتح معرض ملابس «الدار دارك».. صور

افتتح اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان معرضًا للملابس تحت عنوان "الدار دارك " الذي نظمته كلية دار العلوم بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.





وحضر الافتتاح الدكتور فريد عبدالظاهر عميد كلية دار العلوم السابق، والدكتور محمد أبو الشيخ عميد كلية دار العلوم، ووكلاء الكلية، والدكتوره نجوان أبوبكر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.





واقرأ أيضًا:





ومن جانبه قال الدكتور أحمد غلاب أن الهدف من تنظيم هذا المعرض للملابس مساعدة الطلاب الغير قادرين ومتوسطي الحال بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها، تيسيرًا على طلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن الدخل المادي لهذا المعرض مخصص إنفاقه على الطلاب الغير قادرين بالجامعة من متوسطي الدخل.





وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن المعرض يقام للمرة الثانية و يضم حوالي 3 آلاف قطعة من الملابس الجاهزة لطلاب وطالبات الجامعة، وسيتم استمرار فعاليات المعرض لمدة 5 أيام، ويأتي ذلك في إطار التيسير على الطلاب وتوفير إحتياجاتهم بأسعار مخفضة.









هذا وكانت قد نظمت مديرية التربية والتعليم بأسوان ورشة عمل تستهدف تنمية مهارات معلمي الرياضيات بإستخدام الألعاب التعليمية . وشهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان فعاليات هذه الورشة بمدرسة المهندس محمد مكاوي يعقوب الرسمية لغات والتى إستهدفت معلمى الرياضيات بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بإدارة أسوان التعليمية للتدريب على إستخدام الألعاب التعليمية في شرح المنهج الدراسي، على أن تعمم الورشة بعد ذلك على جميع المعلمين بمختلف الإدارات التعليمية ، وقد حضر الفعاليات أيضًا عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام ، وعبير أبوالنجا مدير إدارة التجريبيات ، وإبراهيم الباين موجه عام الرياضيات .





ورحب وكيل الوزارة بالحضور ، ثم توجه بإستفساراته للمتدربين عن الألعاب التعليمية وأهميتها ودورها فى خدمة المناهج الدراسيه وغرس القيم التربوية الإيجابية فى نفوس الطلاب، والجديد الذى أضافته ورشة العمل لهم، مؤكدًا أن الورشة أضافت لهم الكثير، خاصة وأن الرياضيات من المواد التى يعتبرها عدد كبير من الطلاب من المواد الصعبة، نظرًا لأنها تشتمل على القوانين والمعادلات وتفتقد التشويق والإثارة، ولتوفير مناخ تربوي إيجابي داخل قاعات التعلم يتم تقديم المادة العلمية داخل إطار تربوى ترفيهى ممثل فى الألعاب التعليمية الهادفة التى تركز على فهم الطلاب للمادة بطريقة شيقة وجديدة وجذابة.





وتابع الدكتور خالد قبيصى خلال الورشة تطبيق عملى للعبة (Kahoot) من المتدربين، لافتًا إلى أن تطبيق الألعاب ممتع يجذب الطلاب للتفاعل مع المعلمين بهدف الممارسة، وتجعل لدى الطالب شغف بأن يفهم قواعد ومكونات اللعبة وتساهم في ربطها بالمنهج الدراسي. وأشار خالد قبيصى إلى أهمية أن يقوم المعلمين بتكليف تلاميذهم بمشاركتهم فى تصميم الألعاب، مع تحديد نقاط الدرس واللعبة المطلوبة، وسيفاجأ المعلم بالقدرات غير العادية للطلاب وابداعهم فى ابتكار العاب شيقة وممتعة، فعقول طلابنا تزخر بالقيم الابتكارية العالية.