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رياضة

75 دقيقة .. هدف وعارضة وإهدار فرص للأهلي أمام بطل النيجر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:43 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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حسن العمدة
مرت 75 دقيقة من عمر اللقاء بتقدم الأهلي على سونيدب بهدف وحيد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب جينرال سيني كونتش فى لقاء الذهاب بالدور التمهيدي فى دوري أبطال أفريقيا .


وجاء هدف الأهلي فى الدقيقة 32 عن طريق أليو ديانج من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء .


بدأ الأهلي بالضغط المتواصل على بطل النيجر لإحراز هدف مبكر .


ونفذت ركلة ركنية لصالح  الأهلي من جهة اليمين نفذها محمود وحيد إلى داخل منطقة الجزاء و أبعدها دفاع فريق سونيدب عن مناطق الخطورة.


وفي الدقيقة السابعة جاءت كرة عرضية من أليو ديانج من جهة اليمين وصلت سهلة إلى دفاعات فريق سونيدب.


وتعرض محمد شريف لإصابة فى الدقيقة الثانية عشرة بعد تدخل عنيف من جانب لاعب سونيدب واستكمل نجم الاهلي المباراة بشكل طبيعي.


وهدد بطل النيجر من كرة عرضية من سوليماني ماماني من جهة اليمين لم تجد متابعا من لاعبي فريقه داخل منطقة الجزاء فمرت إلى ركلة مرمى فى الدقيقة 16 .


وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء من نصيب أمادو مامان بوبكر لاعب فريق سونيدب بعد تدخل قوي على أقدام محمود وحيد.


وحصل أليو ديانج لاعب فريق الأهلي بطاقة صفراء  بعد تدخل عنيف علي لاعب سونيدب في منتصف الملعب.


ونفذت ركلة ركنية لصالح فريق الأهلي من جهة اليمين عن طريق محمود وحيد عن طريق تمريرة إلى أحمد رمضان فأرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول ياسر إبراهيم مقابلتها برأسية ولكنها مرت إلى ركلة مرمى.


وأهدر الاهلي الهدف الثاني بعد تنفيذ ركلة ركنية عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بدر بانون برأسية من داخل لمنطقة الجزاء ردت العارضة.


وواصل الأهلي إهدار الفرص عن طريق محمد شريف فى الدقيقة 75 بعدما توغل وانفرد بالمرمي لكنه تعامل معها بشكل سيئ.
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