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مرأة

بإكسسوارات ناعمة.. لجين عمران تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:27 م
لجين عمران
لجين عمران
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آية التيجي
حرصت الإعلامية السعودية لجين عمران مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها  "إنستجرام"، حيث ظهرت فيها بإطلالة شتوية وساحرة وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.


وظهرت لجين عمران مرتدية فستانا متوسط الطول باللون الأوف وايت من الدانتيل بأكمام طويلة واختارت عليه هاف بوت شمواه باللون الأسود مع حقيبة من الجلد باللون الأسود،  وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وقامت لجين عمران برفع خصلات شعرها السوداء إلى الأعلى بعمله ذيل حصان وقامت بتركه على ظهرها بشكل انسيابي وناعم،  وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر والآي شادو والماسكارا  لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.

ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها ارتدت قرطين وساعة يد وخاتم باللون الذهبي ، مع نظارة شمسية باللون الأسود لتبرز من رقة وأناقة إطلالتها.

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تليفزيون البحرين.

وعملت عمران في تليفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

وقدمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، اختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.

وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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