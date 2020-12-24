الفنجري.. صيدلى هزمه كورونا وحصد أرواح أسرته في دمياط

حصد وباء كورونا، الكثير من الأرواح سواء مواطنين أو من الأطباء والتمريض ، حالات مأساوية عن شهداء الجيش الأبيض الذي توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
الفنجرى ليس اول شهداء الجيش الابيض بدمياط ولا آخرهم للاسف ولكن حكايته المأساوية هو وأسرته مع كورونا مازالت عالقة في الاذهان فهو الشاب الصيدلى الذى يسعى دائما في اعمال الخير والذى كان يحرص على تقديم يد العون للجميع خاصة من خلال عمله كصيدلى منذ بدء جائحة كورونا الى ان توفاه المولى تعالى ليلحق بوالدة ووالدته وشقيقة الاكبر وزملائه من الاطباء.
ودمياط كان لها النصيب الاكبر من شهداء الجيش الابيض من الاطباء منهم من اصيب اثناء عملهم بمستشفيات العزل ومنهم من أصيب من اسرته او من خلال عمله بعيادته الخاصة او أثناء التعامل اليومى المعتاد.
ولكن تبقى قصة الطبيب الفنجرى" هى الاشهر بدمياط لما تحتوى على تسلسل درامى أفزع الدمايطة وأوجع قلوبهم عليهم ، ففي خلال 27 يوماً فقد أسرته المكونة من والده ووالدته وشقيقه الاكبر ليلحق بهم هو الاخر بعد إصابتهم جميعا بكورونا.
27 يوميا شاهدا على مأساة اسرة بالكامل كانت ضحية لفيروس كورونا اللعين، تلك الاسرة الهادئة والتى التزمت بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية منذ بدء جائحة كورونا الا ان الفيروس اللعين كان لهم بالمرصاد فأصاب الجميع بالأسرة.
الفنجرى ليس اول شهداء الجيش الابيض بدمياط ولا آخرهم للاسف ولكن حكايته المأساوية هو وأسرته مع كورونا مازالت عالقة في الاذهان فهو الشاب الصيدلى الذى يسعى دائما في اعمال الخير والذى كان يحرص على تقديم يد العون للجميع خاصة من خلال عمله كصيدلى منذ بدء جائحة كورونا الى ان توفاه المولى تعالى ليلحق بوالدة ووالدته وشقيقة الاكبر وزملائه من الاطباء.
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يقول رمضان الفنجرى الشقيق الاصغر ،ان شقيقة محمد كان محبوبا للغاية من الجميع وكان الاقرب الى قلبه و لا يتوانى عن فعل الخير، وكان يتولى بناء مسجد في القرية" و توفى عن عمر 37 عامًا، تاركًا 3 أطفال، أكبرهم 10 سنوات، وأوسطهم 6 سنوات، وأصغرهم 3 أشهر.
وأضاف ، مصابنا صعب جدًا امى وابي واثنين من اشقائي، وتابع: "محمد أخي كان يعطي الدواء للمحتاجين بدون مقابل، ولم يتأخر عن أحد، وإن شاء الله مافيش باب خير كان بيعمله محمد هايتقفل".
واختتم حديثة بالنصيحة للمواطنين بالالتزام بالتباعد والبعد عن التجمعات وارتداء الكمامة فهذا الفيروس اللعين يحصد الأرواح دون شفقة أو رحمة.