الدولة بتدعم مبتكريها.. محمود الكومي: الروبوت كيرا تمويل ذاتي وحقق نجاحا عالميا

المهندس محمود الكومي ، مبتكر روبوت كورونا، الأول من نوعه عالميًا في أخذ البصمة الجينية PCR للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا تفاصيل لقائه بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. كشف





وقال « الكومي »، في تصريح لـ «صدى البلد» إن الدكتور خالد عبد الغفار، انبهر بابتكاره للروبوت كيرا خصوصًا أنه تمويل ذاتي، وحقق نجاحًا عالميًا في مجال صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي بشكل عام.





وأضاف المهندس المصري، أن وزير التعليم العالي أكد دعم الدولة والوزارة له في تنفيذ وتصميم الإصدار الرابع من الروبوت عبر توفير المعمل المناسب له، وباختياره في إحدى الجامعات المصرية، إضافةً إلى توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الإصدار الرابع من الروبوت كيرا.





وأوضح المهندس محمود الكومي، في فيديو بث مباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي، تفاصيل ابتكاره للدكتور خالد عبد الغفار عمليًا، فيما حاوره الوزير مبديًا إعجابه وكامل تشجيعه بابتكار المهندس المصري.



ومن جانبه، توجه المهندس محمود الكومي، بالشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار؛ لحسن استقباله متمنًا تصنيع الروبوت كيرا بإشراف الوزارة وتطوير إصداره الثالث.

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وفي وقت سابق، كشف المهندس محمود الكومي ، مخترع روبوت كورونا، أنه يعمل الآن على الإصدار الرابع من الروبوت كيرا، والذي سيقوم على الكشف الطبي المبكر بواسطة الذكاء الاصطناعي لملايين التشخيصات الطبية المختلفة.

وأضاف محمود الكومي، في ندوة بـ «صدى البلد» أنه سيستطيع من خلال الإصدار الرابع للروبوت كيرا الكشف عن الأورام السرطانية في المقدمة، وأن الروبوت سيصبح من خلال ذلك كالطبيب الخبرة الذي مرت عليه الآلاف الحالات المرضية، والتي يقوم بتشخيصها وكتابة العلاج لها حسب المعايير والمقاييس الطبية العالمية.

وأوضح المهندس المصري أنه يعمل أيضًا الآن على تصميم روبوت للكشف عن كنوز الأرض ، وهي من أكثر الأمور التي تفيد مصر، وعلى رأسها استكشاف المقابر الأثرية، والمعان المتواجدة في باطن الأرض كالذهب، وكذلك أماكن تواجد المياه الجوفية والتي تسهم بشكل كبير في تعمير الصحراء.

وتابع مبتكر روبوت كورونا أنه يعمل أيضًا على مشروع يقوم على إنتاج تواصل بين آلة وجسم الإنسان من خلال إشارات دماغية، يمكن من خلالها على سبيل المثال تحريك أيدي المعاقين بغرض مساعدتهم، والاستغناء عن عدد كبير من الأدوية الكيميائية، وكذلك التحكم في المشاعر بشكل ما، وهذا من الابتكارات أو الاختراعات ذات السلاح ذو حدين، فيمكن استخدامها في الخير أو الشر، و أن العديد من الباحثين حول العالم يبحثون في هذا الأمر.

وأشار المهندس محمود الكومي إلى أن خروج اختراعات أو ابتكارات غير حقيقية كان من أبرز الأمور التي ظلمه مؤخرًا خاصةً مع عدم إيمان البعض أو ربما سخريتهم من إمكانية ابتكاره الربوت كيرا في البداية، وهذا مما يدعو إلى أهمية دعم الناس له خاصةً بعد الإرشادات العالمية بقوة ابتكار الروبوت الطبي رغم انتاجه بإمكانيات محدودة.



