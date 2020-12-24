عقرت 9 أشخاص بينهم أطفال.. الأمن قتل سلعوة أثارت الذعر في الحصواية بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من قتل السلعوة التى عقرت 9 أشخاص بمنطقة الحصواية.

وكانت سلعوة هاجمت عددا من الأشخاص بينهم أطفال بمنطقة الحصواية، شرق مدينة قنا، وتمكنت من عقر 9 منهم، وتم إحالتهم للمستشفى العام للحصول على المصل اللازم.

و تسببت السلعوة فى حالة من الذعر والهلع، بين أهالى منطقة الحصواية و الأحياء المجاورة، ما دفع مديرية الطب البيطري بقنا، بالتنسيق مع الأمن، بالدفع بعدد من الفرق لمتابعة السلعوة والقضاء عليها.

و تمكنت الفرق التى تم تقسيمها على المناطق المحيطة بمنطقة الحصواية، من رصد السلعوة بمنطقة النحال، وتمكن الفريق من قتلها بطلق خرطوش أثناء تجولها بالمنطقة.

وكان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بمهاجمة سلعوة لمنطقة الحصواية، وعقرها لكل من : دعاء أيمن منصور، طاهر إبراهيم محمد، ندى أحمد محمد، محمد علي، إبراهيم أحمد محمد، محمود عبد الرحيم، أحمد محمود حسن، أحمد حماده سيد، عمر حسين أحمد.

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