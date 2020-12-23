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حوادث

عودة السلعوة.. تهاجم منطقة الحصواية بقنا وتعقر 9 أشخاص

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:23 م
سلعوة
سلعوة
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يوسف رجب

تعرض 9 أشخاص للعقر من قبل سلعوة، اليوم الأربعاء، بعد مهاجمتهم بشكل عشوائي في منطقة الحصواية شرق مدينة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بمهاجمة سلعوة لعدد من الأشخاص، وعقر  9 أشخاص منهم.

و تبين أن السلعوة أصابت كلا من : دعاء أيمن منصور، طاهر إبراهيم محمد، ندى أحمد محمد، محمد علي، إبراهيم أحمد محمد، محمود عبد الرحيم، أحمد محمود حسن، أحمد حماده سيد، عمر حسين أحمد.

كما تم إخطار مديرية الطب البيطرى، للتعامل مع السلعوة و اتخاذ الإجراءات المناسبة، لتفادى تعرضها لأشخاص آخرين.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرات النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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