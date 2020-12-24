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حوادث

وفاة محمد مهدلي صاحب الفيديو المسيء للقرآن الكريم في الإسكندرية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:40 م
الدكتور محمد مهدلي
الدكتور محمد مهدلي
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أحمد بسيوني

أعلن الدكتور السيد رشاد، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، وفاة الدكتور محمد مهدلي، أستاذ علم الاجتماع بالمعهد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.  


وقال رشاد في تصريحات اليوم الخميس، إن الدكتور مهدلي كان يعاني من ظروف صحية صعبة في الفترة الأخيرة. 


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وتداولت بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي- من خلال مقطع مصور شكوى طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية ضد أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد. 


من جهتها، تقدمت إدارة المعهد وـأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على سرعة الاستجابة فيما بدر من أحد الأساتذة بالمعهد بإيقافه عن العمل وتحويله الى التحقيق الفوري.


كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد أساتذة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية أثناء محاضرة داخل أروقة المعهد، وهو في مشادة مع الطلبة بعد تلفظه بلفظ غير لائق على إحدى آيات القرآن الكريم.


وقال الدكتور محمد المهدلي، أستاذ علم الاجتماع بالمعهد، إن هناك أياد خفية تعبث ضده، وأن أزمة هذا الفيديو مفتعلة ومدبرة، مشيرًا إلى أن الفيديو المنتشر اقتطع من سياقه بشكل متعمد من قبل البعض، مشيرًا إلى أن المحاضرة كانت مخصصة لمناقشة أزمة زنا المحارم والزواج العرفي. 


وأكدت جامعة الإسكندرية أن عضو هيئة التدريس صاحب واقعة الفيديو المسيء في معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية لا ينتمي لجامعة الإسكندرية، ومعهد الخدمة الاجتماعية تابع مباشرة لوزارة التعليم العالي، ولا يتبع جامعة الإسكندرية. وأشارت الجامعة الى أن وزير التعليم العالي وجه بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله مع إيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق. 

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