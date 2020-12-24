جولة لمحافظ أسوان بميناء السد العالي شرق الدولي.. تشديد الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

ميناء السد العالى شرق الدولى والذى يربط بين مصر والسودان نهريًا من خلال رحلات الركاب والبضائع عبر ميناء حلفا حيث رافقه فى الجولة اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأيضًا اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.

فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وخاصة في الموانئ والمنافذ الحدودية.

فيما حرص محافظ أسوان على متابعة الأعمال التى يتم تنفيذها بمعامل الميكروبولوجي واختبار جودة السلع الغذائية بمبنى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والذي يشهد تطويرًا شاملًا تتفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتغطية كافة الموانئ بمعامل حديثة ومتطورة حيث تم تشغيل وحدة التكييف المركزية للمبنى ، كما سيتم قريبًا وصول أحدث جهاز لتحليل بقايا المبيدات فى عينات الأغذية والمعادن الثقيلة بتكلفة 15 مليون جنيه مما سيساهم فى اختصار الوقت والجهد والتكلفة والحفاظ على المنتجات بتحليها وظهور نتائجها خلال 48 ساعة بدلًا من سفر العينات للمعامل بالقاهرة .





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وقد أكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة لتطوير وتحديث منظومة العمل في ميناء السد العالى الدولى لمجابهة التحديات الحالية وكافة الأوبئة والبضائع المنتهية الصلاحية والعمل على الإسراع فى خطوات تنفيذها بعيدًا عن المركزية لحماية أرواح وسلامة المواطنين ، وأيضًا من أجل استثمار الطاقات البشرية والمعملية ليكون بمثابة معمل مركزى لخدمة وتغطية المنافذ النهرية والبرية فى قسطل وأرقين .





ولفت المحافظ إلى أن تطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات سيعمل على تشديد الإجراءات الصحية والوقائية لمنع دخول أى بضائع أو سلع أو مواد غذائية مخالفة للمواصفات القياسية وبالتالى مصادرتها بشكل فورى، هذا ويجرى حاليًا دراسة إنشاء منطقة لوجستية بجوار ميناء السد العالى شرق لزيادة حركة التبادل التجارى وفتح شرايين جديدة لتوطيد العلاقات المصرية السودانية.



