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تعليم

يضم أكثر من 3 آلاف إصدار.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بجامعة أسوان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:52 م
معرض الكتاب بجامعة
معرض الكتاب بجامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يرافقها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان اليوم الخميس معرض الكتاب الذى يتم تنظيمه للعام الثانى على التوالى بمقر جامعة أسوان بصحارى حيث سيضم أكثر من 3 آلاف كتاب.

ومن جانبه قال الدكتور غلاب  إن انطلاق فعاليات معرض جامعة أسوان للكتاب يأتى تحت شعار " القراءة للجميع"، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 31 ديسمبر الجارى بمقر الجامعة بصحارى.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن معرض الكتاب تمت إقامته أول مرة العام الماضى، وتنظمه جامعة أسوان للعام الثانى على التوالى بتعاون ومشاركة مع قطاعات وزارة الثقافة ودار المعارف والأهرام وكبرى دور النشر الأكاديمية واللغات ودور النشر الشبابية، ويستقبل المعرض رواده يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً .

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وأضاف رئيس جامعة أسوان بأن المعرض يضم أكثر من 3 آلاف كتاب يقام داخل مقر الجامعة بصحارى فى كلية الزراعة وتبلغ مساحة الأجنحة ما بين 9 إلى 12 مترا، حيث تبلغ مساحة المعرض من 250 إلى 300 متر مربع، وسوف يتم تقديم عروض خاصة مخفضة من قبل دور النشر لتحفيز الطلبة على اقتناء الكتب بأسعار مخفضة، والمعرض يستقبل الجميع بأسوان مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد استعدت هيئة الكتاب لإطلاق فعاليات معرض جامعة أسوان للكتاب غدًا الخميس بمقر الجامعة حيث يقام المعرض داخل مقر الجامعة بسحارة وتبلغ مساحة الأجنحة من 9 إلى 12 مترا، حيث تبلغ مساحة المعرض من 250 إلى 300 متر مربع، وسوف يتم تقديم عروض لتخفيضات من قبل دور النشر لتحفيز الطلبة على اقتناء الكتب، بناء على تعليمات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، وتمت إتاحة المشاركة بالمعرض مجانًا لدور النشر والمؤسسات المشاركة، دعما لصناعة النشر فى مصر، وفتح أسواق جديدة للناشرين.

 ويشارك في المعرض جميع قطاعات وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب وهى الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة، لكن لأول مرة تمت مصاحبة مجموعة من دور النشر المصرية، إلى جانب مؤسستين صحفيتين هما مؤسسة الأهرام ودار المعارف، وذلك وفقا للاتفاقات بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وجامعة أسوان، والتى حدد عدد من دور النشر وفقًا لاحتياجات طلاب الجامعة للكتب الخاصة بتلك الدور، وذلك فى إطار الرسالة التى تحملها وزارة الثقافة على عاتقها لنشر الثقافة والمعرفة فى جميع ربوع مصر.

 والمعرض يضم  من مئات العناوين فى مختلف المعارف العامة والفنون والآداب بأسعار مخفضة ومدعمة من الدولة وذلك من أجل نشر الثقافة بين طلاب الجامعة علاوة على توفير الكتب والمراجع العلمية التي يحتاجها الطلاب في الدراسة وإعداد الأبحاث المختلفة.

 ومن المقرر أن يتم تنظيم زيارات بالأتوبيسات لنقل الطلاب من باقي الكليات في مقرات الجامعة الأخرى بصحاري وهندسة الطاقة والتربية والطب إلى مقر انعقاد معرض الكتاب المقام في مدينة أسوان الجديدة وذلك حتى يستفيد جميع طلاب الجامعة بهذا المعرض.
يضم أكثر من 3 آلاف إصدار.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بجامعة أسوان
يضم أكثر من 3 آلاف إصدار.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بجامعة أسوان
يضم أكثر من 3 آلاف إصدار.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بجامعة أسوان
يضم أكثر من 3 آلاف إصدار.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بجامعة أسوان
يضم أكثر من 3 آلاف إصدار.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب بجامعة أسوان
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