جامعة أسوان: انتخاب رئيس اتحاد الطلاب ونائبه بالكليات وسط إجراءات وقائية مشددة

اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من إجراءات انتخابات رئيس اتحاد الكليات من أمناء والأمناء المساعدين بكليات الجامعة التي بدأت في تمام التاسعة صباحًا حتي الساعة الواحدة ظهرًا على مستوي 18 كلية ومعهد للتمريض . قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إنه تم الإعلان عن الفائزين بمنصب رئيس اتحاد طلاب الكليات ونائبه،الانتهاءانتخاباتاتحاد





وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقًا لخطة الجامعة خلال أعمال إنتخابات إتحاد الطلاب علي مستوي الجامعة .





وأوضح أحمد غلاب رئيس الجامعة أنه سيتم إسدال الستار علي الجولة الأخيرة من انتخابات اتحاد طلاب الجامعة غدًا الخميس، وفقًا للجدول الزمني .





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وي سياق آخر، أعلن الدكتور أحمد غلاب أن فعاليات معرض الجامعة للكتاب بمقرها في صحاري، سينطلق غدًا الخميس تحت " شعار القراءة للجميع " ومن المقرر أن تستمر حتى 31 من ديسمبر .





وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن معرض الكتاب جرت إقامته العام الماضي حيث تعد هذه هى المرة الثانية علي التوالي الذى تقوم فيه جامعة أسوان بتنظيمه وذلك بالتعاون ومشاركة قطاعات وزارة الثقافة ودار المعارف والأهرام وكبرى دور النشر الأكاديمية واللغات ودور النشر الشبابية، ويستقبل المعرض رواده يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً .





وأضاف غلاب أن المعرض يقام داخل مقر الجامعة بصحاري في كلية الزراعة، حيث تبلغ مساحة الأجنحة ما بين 9 إلى 12 مترًا ، وتبلغ مساحة المعرض من 250 إلى 300 متر مربع ، وسيتم تقديم عروض خاصة مخفضة من قبل دور النشر لتحفيز الطلاب على إقتناء الكتب بأسعار مخفضة ، ومن المقرر أن يستقبل المعرض الجميع بأسوان ، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة فيروس كورونا المستجد .



