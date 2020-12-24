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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. الصحة تتبنى علاج الشاب عبدالرحمن بمستشفى الزيتون

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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وسام مختار
في استجابة سريعة من وزارة الصحة لموقع صدى البلد ومناشدتها تبنى حالة الشاب "عبد الرحمن"، البالغ من العمر 24 عاما ، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه في إطار اهتمام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بسرعة الاستجابة للاستغاثات والحالات الإنسانية تواصل المكتب الإعلامي مع المواطن  هشام فكري، والد المريض التى نشر موقع صدى البلد، حالتها تحت عنوان  "أب يستغيث بوزارة الصحة لتبني حالة نجله عبد الرحمن وإجراء الجراحة اللازمة له".

وأضاف مجاهد أن حرصًا على مناعة المريض سيتم مناظرة الحالة بعد الحصول على التقارير الطبية الخاصة بحالتها وتم إرسال التقارير الخاصة به وتم تحديد موعد يوم السبت لعرضه على الاستشاريين بمستشفى الزيتون.


وأكد مجاهد أن القيادة السياسية تشدد على سرعة الاستجابة للاستغاثات ومتابعة الحالات، كما أكد أنه يتم تقديم تقرير يومي بالحالات لوزيرة الصحة ومتابعتها.

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