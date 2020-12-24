ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إجراءات أمنية مشددة في لبنان لهذا السبب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:42 م
جانب من الإجراءات
جانب من الإجراءات الأمنية المشددة
Advertisements
محمود نوفل
فرضت قوي الأمن الداخلي اللبناني عددا من الإجراءات المشددة في البلاد حيث نشرت مجموعة من الصور لمنتسبيها علي صفحتها الرسمية علي تويتر أثناء فرضهم للإجراءات المشددة التي تم اتخاذها قبيل ساعات من الاحتفال بأعياد الميلاد. 

وكتبت قوي الأمن الداخلي اللبناني علي صفحتها الرسمية علي تويتر: ‏إجراءات مشددة لحفظ الأمن والنظام من قبل عناصر ‎قوى الأمن بمناسبة عيد الميلاد. 

وأرفقت تغريدتها بـ"هاشتاج": "بالالتزام منعيد بأمان".

وفي سياق آخر وجه البطريرك بشارة بطرس الراعي بطريرك دعوة لساسة لبنان بضرورة إبعاد الموارنة عن صراعات المنطقة والحسابات الخاصة.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن البطريرك الراعي قوله "أيها المسؤولون فكّوا أسر لبنان من صراعات المنطقة ومن خلافاتكم ومصالحكم المستقبلية والخاصة وحبذا لو يبادر المعنيون إلى مصارحة الشعب في أسباب عدم تأليف الحكومة".

وأضاف الراعي "نريد حكومة اختصاص محصنة بوجه التسييس تتولى ورشة الإصلاح وتعيد لبنان الى منظومة الدول ونأسف لسقوط الوعود التي أعطيت لنا فتأليف الحكومة عاد إلى نقطة الصفر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس اللبناني: وطننا أسير منظومة فساد وأحقاد وتحريض شيطاني

لبنان يحتفل بعيد استقلاله الـ 77 .. تحذيرات من تقسيمه إلى دويلات والاستقواء بالخارج

رسالة مهمة من بابا الفاتيكان إلى القيادات المسيحية في لبنان

الميثاق الوطني شرط وحيد.. باسيل: يجب تشكيل الحكومة بسرعة وتقديمها عيدية للبنانيين

فكوا أسر لبنان.. صرخة بطريرك الموارنة لتوبيخ ساسة البلاد

بسبب كورونا.. الرئيس اللبناني يعتذر عن المشاركة بقداس عيد الميلاد

ترشيحاتنا

لا أستطيع أن أقف صامتًا أمام جرحك البليغ.. شقيق أصالة يدعمها بعد صورة طارق العريان

وفاة رئيس نادى الزمالك بعد صراع مع كورونا

خاص| مصدر قريب من بن شرقي يُفجر المفاجأة: المشاكل كلها كانت مع أمير مرتضى.. كان يُدير النادي كالمزرعة واللاعب أكثر سعادة الآن

بعد القرار الجمهوري اليوم.. تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

ابنة أصالة تصدم طارق العريان : كسرتنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 7 أعوام فقط .. حكاية أصغر طيار في العالم .. شاهد

للاحتفال في البيت.. 5 خطوات بسيطة لتزيين المنزل في الكريسماس

الوهن العضلي .. النساء الأكثر عرضة وله 7 أعراض