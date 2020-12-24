ميناء دمياط يستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17193 طنا تشمل : 3200 طن يوريا و 12700 طن رمل و 1293 طن نترات .





كما أضاف الببيان ، ان حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 75923 طنا تشمل : 21673 طن ذرة و 12503 طن قمح و 2430 طن سكر و 16000 طن خردة و 15000 طن فول صويا و 1010 طن حديد و 1000 طن زيت و 6299 طن كلوريد ايثيلين . ‎









واشار البيان ان اجمالى حركة الصادر من الحاويات 421 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و فاصوليا و خس و بامية و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بصل و ريحان و شمر و برسيم و عدس و ليمون ) و فواكة ( بلح و برتقال و مانجو و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الاردن و المغرب و الجزائر و المانيا و امريكا و ايطاليا و اسبانيا و سنغافورة و اندونيسيا و اليابان و ماليزيا .





بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1440 حاوية مكافئة .

وأختتم البيان ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل 180158 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45800 طن.





كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2647 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، و غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية مكافئة قادمة من الاسكندرية و بشحن 22 حاوية مكافئة متجهة الى السادس من أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5026 شاحنة .