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توك شو

ذنبها في رقبتك.. إعلامي يهاجم محافظ الغربية بسبب أسر مشردة في العراء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:25 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة أسرتين تفترشان الشارع، بمحافظ الغربية، منذ عدة أيام، بلا مأوى، رغم أجواء الشتاء القارس وانخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار، وذلك بعد أن حصل مالك المنزل على حكم بطردهم.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: "الست أم عبده عمرها تقريبًا لا يقل عن 65 عام ومعاها كمان بنتها المطلقة اللي بتعيش معاها بقالها أكتر من يوم.. ياسيادة المحافظ الست بايته في الشارع ومحدش بيسأل عنها هي وأسرة تانية معاها هل يستجيب أحد المسئولين ويتم إنقاذ الست أم عبده من اللي هي فيه؟  وإحنا حاولنا نتواصل معاه ولكن كالمعتاد لا يرد على تليفونه ولا يقرأ رسائل ولو قرأها لا يستجيب ذنبها في رقبتك".

وناشد "موسى" الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة التدخل لإنقاذه الأسرتين وخاصة أنه يوجد مسنون داخل الأسرتين يعانون من أمراض مختلفة مما يعرض حياتهم للخطر.

https://www.youtube.com/watch?v=g73eolbpssc
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