ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إهدار المال العام.. غلق النادي الاجتماعي للإسماعيلي بعد تطويره بـ400 مليون جنيه

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:08 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
تساءل الإعلامي محمد موسى عن أسباب عدم افتتاح النادي الاجتماعي للإسماعيلي، رغم انتهاء كل الإنشاءات داخل النادى بنسبة 100%.

ووجه محمد موسى، حديثه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قائلا: "النادي ده مغلق ليه ياسيادة الوزير بعد ما أتصرف عليه 400 مليون جنيه؟.. ده مش إهدار للمال العام".

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الدكتور هشام عبد الحميد عناني مؤسس حزب المستقلين الجدد تقدم بطعن رقم 1705  لسنة 26 ق بمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ضد رئيس النادي الإسماعيلي بصفته، حيث تم افتتاح النادي الاجتماعي بالإسماعيلية افتتاحًا رئاسيًا بالفيديو كونفرانس بتاريخ 5 / 5 / 2019 ولكن لم يفتتح للأعضاء حتي الآن.

وقال رئيس حزب المستقلين شايف إن غلق النادي الاجتماعي يكلف الدولة ميزانية أخري وهي ميزانية الصيانة بسبب ترك النادي مغلقًا طوال هذه الفترة بزعم عدم قيام وزارة الشباب والرياضة بسداد باقي مستحقات المقاولين الذين انتهوا من إنشاء النادي حتي الآن وهو ما تسبب في إغلاق النادي لحين سداد مستحقاتهم واستلام النادي رغم مطالبة جماهير النادي بطرح العضويات للنادي بأسعار معقولة وبالتقسيط بدلًا من مبلغ 60 ألف جنيه الذي طرحه المطعون ضده.

وأشار رئيس حزب المستقلين هشام عناني، في طعنه إلى أن النادي الاجتماعي الجديد للإسماعيلي بأرض النخيل تم تنفيذه بدعم وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة علي مساحة 27 فدان بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يوضح حقيقة اختلاس 30 مليون من خزينة الزمالك.. فيديو

بتكلفة 347 مليون جنيه.. 4 وزراء يفتتحون محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالهجارسة في سوهاج

الجمعية العمومية للإسماعيلي.. طوابير في الخارج وفراغ بالداخل.. صور

رغم قرار التجميد.. صور مرتضى منصور داخل نادي الزمالك

ترشيحاتنا

بعد وفاة رئيسه بكورونا.. 5 قرارات عاجلة فى نادي الزمالك

محافظ شمال سيناء يوضح تفاصيل تفجير خط الغاز في العريش

لا أستطيع أن أقف صامتًا أمام جرحك البليغ.. شقيق أصالة يدعمها بعد صورة طارق العريان

بعد تأجيلها.. اتحاد الكرة يستقر على الموعد الجديد لـ قمة الأهلي والزمالك

إزالة لافتات مرتضى منصور من الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه

انتقادات حادة لإطلالة لقاء الخميسي الجريئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا أصحاب السمنة أكثر عرضة لـ عدوى كورونا؟.. دراسة تكشف السبب

أم تبتكر حيلة ذكية لحماية طفلتها من الأذى أثناء تعلم المشي.. شاهد

4 عوامل.. دراسة توضح تأثير فيروس كورونا على مرضى القلب