إهدار المال العام.. غلق النادي الاجتماعي للإسماعيلي بعد تطويره بـ400 مليون جنيه

تساءل الإعلامي محمد موسى عن أسباب عدم افتتاح النادي الاجتماعي للإسماعيلي، رغم انتهاء كل الإنشاءات داخل النادى بنسبة 100%.





ووجه محمد موسى، حديثه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قائلا: "النادي ده مغلق ليه ياسيادة الوزير بعد ما أتصرف عليه 400 مليون جنيه؟.. ده مش إهدار للمال العام".





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الدكتور هشام عبد الحميد عناني مؤسس حزب المستقلين الجدد تقدم بطعن رقم 1705 لسنة 26 ق بمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ضد رئيس النادي الإسماعيلي بصفته، حيث تم افتتاح النادي الاجتماعي بالإسماعيلية افتتاحًا رئاسيًا بالفيديو كونفرانس بتاريخ 5 / 5 / 2019 ولكن لم يفتتح للأعضاء حتي الآن.





وقال رئيس حزب المستقلين شايف إن غلق النادي الاجتماعي يكلف الدولة ميزانية أخري وهي ميزانية الصيانة بسبب ترك النادي مغلقًا طوال هذه الفترة بزعم عدم قيام وزارة الشباب والرياضة بسداد باقي مستحقات المقاولين الذين انتهوا من إنشاء النادي حتي الآن وهو ما تسبب في إغلاق النادي لحين سداد مستحقاتهم واستلام النادي رغم مطالبة جماهير النادي بطرح العضويات للنادي بأسعار معقولة وبالتقسيط بدلًا من مبلغ 60 ألف جنيه الذي طرحه المطعون ضده.



