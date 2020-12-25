الإهمال يضرب منطقة التوسعات الشمالية في أكتوبر.. والأهالي: الحلم تحول إلى كابوس

يعيش ملاك وقاطني حي 300 الكائن بمنطقة الشماليات بمدينة السادس من أكتوبر ماساه بعد ان وضع كل مالك ما يملكه وكل ما تحصل عليه خلال سنوات العمر وخلال رحلة الشقي والتعب والألآم التي وصلت لأقل مالك لأكثر من أربعين سنة من العمل والكفاح داخل وخارج جمهورية مصر العربية على امل ان يعيش حياة مستقرة وهادئة ، ولكن الحلم تحول الى كابوس نظرًا لعدم اكتمال وصول المرافق و انعدام الخدمات .

ويقول أحد الأهالي فى رسالته من خلال في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : على مدار اكثر من خمس سنوات في ظلام دامس وبلا أي خدمات ، عشنا على امل ان نحيا حياة كريمة في يوم من الأيام ولكننا للأسف تمر بنا سنة تلو السنة وللأسف تتعقد الأمور اكثر واكثر





وأضاف : لا توجد اي طرقات ممهدة نستطيع ان نسير فيها ما ادي الى تلف سياراتنا والى انقطاع الطرق والمواصلات عنا فصرنا نعيش فى شبه عزلة تامة لا تستطيع سيارات نقل الدخول الينا ولا تستطيع سيارات اسعاف ان تسعف اي مريض منا ، حفر البلاعات وغرف الصرف الصحي غير مغطاة وهي ليست واحدة او عشرة حفر بل هي العشرات فى كل شارع من شوارع الحي وكلنا واولادنا وسياراتنا عرضة للسقوط فى ايا منها ، لا توجد كهرباء تصل لمساكننا على الرغم من اننا قمنا بدفع كامل ما علينا من مستحقات وقدمنا جميع اوراقانا الرسمية لإدخال العدادات الرسمية لنا ، ولكننا للأسف ومنذ سنوات يعيش من يعيش منا على كابلات الكهرباء المقطعة والمتهالكة ، محولات الكهرباء والتي وعدنا بها السادة المسئولين - بدون اي مبالغة - مئات المرات ، وللأسف تمر السنين تلو السنين والحال يزداد سوءا فلا محولات يتم تركيبها ولا كابلات يتم توصيلها ، شوارع مظلمة تكاد تنقطع الانفاس من رعب ظلامها فلا اعمدة ولا اضاءة .





وأشاروا : مشكلة المياه فى حي ال 300 فهي انقطاع دائم ، ضعف دائم ، رعب من انفجار البنية التحتية لها ولا توجد شركة لصيانة الخطوط التى تكسرت بفعل الحفر الغير منظم ، هل يعقل ان ندفع المليارات من تعبنا وشقانا ولا توجد مستشفى نتعالج فيها ولا توجد حتي صيدليات قريبة منا فأقرب صيدلية تبعد عنا خمسة او عشرة كيلو متر ، على مدار 13 سنة متواصلة ونحن انقطعت منا الامال في وجود مدارس لأولادنا فلا مدارس ولا حتي حضانات لا عامة ولا حتى خاصه.





وناشد السكان وزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ورئيس جهاز شئون البيئة، ورئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، النظر في شكواهم بشأن ما يعانوه من كارثة في تلك المنطقة





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