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تعليم

جامعة الإسكندرية تحصد المراكز الثلاثة الأولى في منافسات اليوم الأول لبطولة الجامعات للسباحة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
اتحاد طلاب جامعة
اتحاد طلاب جامعة الاسكندرية
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أحمد بسيوني
فازت جامعة الاسكندرية بالمركز الأول فى مسابقة 50 متر حرة طلبة والمركز الأول فى مسابقة 50 متر  طالبات والمركز الثالث  100 متر ظهر طلبة  والمركز الثانى طالبات وأيضًا فازت بالمركز الثاني 200 متر طلبة  فراشة ومركز اول تتابع 4م ×100 طالبات ومركز ثانى 4م ×100 طلبة، والمركز الثانى والثالث 50 متر حرة من ذوى الهمم، في بطولة بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة "دورة الشهيد الرفاعى 48".

وتستمر فاعليات البطولة حتى غدًا السبت.

وقد شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أولى فاعليات بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة، التى تستضيفها جامعة الإسكندرية بإستاد الجامعة.

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ويشارك فى هذه الدورة، 32 جامعة حكومية وخاصة، بإجمالى  295 طالب وطالبة وفريق من ذوى الإحتياجات الخاصة، وتستمر فاعليات البطولة لمدة ثلاث أيام.

ولفت رئيس الجامعة إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والكشف الطبي على كافة المشاركين قبل بدء المسابقات، وتوجيههم بضرورة الالتزام بإجراءات التباعد داخل غرف الملابس، وتوفير المسافة الآمنة بين اللاعبين، كما تم توفير حجرة للعزل الصحى، وأخرى للطاقم للإشراف الطبي.

من جانبه أكد الدكتور هشام جابر جاهزية جامعة الإسكندرية لإستئناف الأنشطة الرياضية وفقًا لشروط الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية عن فوز الطالب يسير الدين تيسير حسن الزربة، بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الاقتصادية بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، للعام الجامعي 2021/2020 ، والطالب محمد لبيب السيد عبد القوى بالفرقة الثالثة  بكلية  الحقوق بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وذلك في المرحلة الأخيرة لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة التى انتهت منذ قليل.

وهنأ رئيس الجامعة فى كلمته عقب إعلان النتائج الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن العملية الانتخابية شهدت حالة من الشفافية والنظام والتعامل بحيادية ونزاهة من خلال صناديق شفافة،  ووجه كلمة للمجلس الجديد وضح خلالها المهام المطلوبة منهم تجاه جميع طلاب الجامعة، مشيرا إلى أن النشاط الطلابى هو جزء أصيل من الحياة الجامعية ومرتبط بتكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي.

وأعلن أن الجامعة بصدد إنشاء برامج صناعة القادة اعتبارًا من العام الدراسي الحالى لتأهيل الطلاب وإعداد كوادر قيادية للمستقبل،مؤكدا أن الجامعة ستدعم الإتحاد الطلابي الجديد وستقدم له كافة التسهيلات المادية والمعنوية التي يتطلبها دورهم في المرحلة المقبلة.

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