كورونا يضرب سوق المنشية بالإسكندرية في مقتل .. زينة الكريسماس وشجر عيد الميلاد ينتظر على جوانب السوق وحيدا .. والباعة: اللي بنعيشه اليومين دول محصلش قبل كده

الباعة :

تخفيضات كبيرة على جميع المنتجات وأسعار تناسب الجميع

الزبائن الذين يترددون هذه الأيام على المحلات يحتفلون منزليًا مع أسرهم

الإقبال على شراء زينة احتفالات الكريسماس ضعيف جدا

هدوء على غير العادة ، باعة مصطفين على الجوانب دون زبائن .. مشهد تاريخي لأول مرة صنعه كورونا في سوق المنشية، وسط الإسكندرية، أحد أشهر أسواق المدينة الساحلية، الذي كان يمتلئ بالزبائن من كل مكان، ومن المحافظات المجاورة، في مثل هذا التوقيت من العام للاحتفال بأعياد الميلاد





اختلف الوضع هذا العام نظرًا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي غير مجرى كل الأحداث في جميع أنحاء العالم، ودفع الحكومة لإصدار قرار بإلغاء كافة الاحتفالات في رأس السنة.





اقرأ أيضًا:





وقد عرض التجار منتجاتهم في سوق المنشية منذ أكثر من أسبوعين على أمل نشاط السوق والحركة إلا أن الإقبال ضعيفًا للغاية، في ظل أجواء غير اعتيادية تفرض نفسها لأول مرة، في التاريخ الحديث، بسبب انتشار فيروس كورونا.





محمد شاهين أحد الباعة أكد أن هناك تخفيضات كبيرة على جميع المنتجات، وهناك أسعار تناسب الجميع فسعر شجرة الكريسماس يبدأ من ٧ جنيه وصولًا إلى ٥٠٠ جنيها، وسعر بابا نويل يبدأ من ٥ جنيهات وحتى ١٥٠٠ جنيها.





وأضاف شاهين أن الزبائن الذين يترددون هذه الأيام على المحلات هم الذين يستعدون للاحتفال منزليًا مع أسرهم، معربًا عن تمنياته بأن يتحسن الوضع مع نهاية السنة، ويزداد الإقبال نسبيًا قبيل قدوم رأس السنة، قائلًا: "اللي بنعيشه اليومين دول محصلش قبل كده".



بينما قال أحمد حسين، أن الإقبال على شراء زينة احتفالات الكريسماس والعام الميلادي الجديد "بالضعيف جدًا"، بعد منع الحكومة الاحتفالات بأعياد الميلاد خوفًا من تزايد تفشي الجائحة، فضلًا عن خوف الكثير من الاسكندرانية من العدوى، وخاصة بعد تصدر المحافظة لعدد الإصابات.





وقال حسين إن هذا التوقيت من العام كان يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وأصحاب محلات القطاعي، ولكن الوضع مختلف اليوم، فأغلب الناس عزفوا عن السوق، بسبب كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة.



