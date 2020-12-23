ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع 6 أشخاص في حريق فيلا مخصصة لعلاج الإدمان غربي الإسكندرية |صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:23 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

نشب حريق في فيلا مخصصة لعلاج الإدمان بمنطقة البيطاش، بحي العجمي غرب الإسكندرية، أسفر عن وفاة ٦ أشخاص، وإصابة شخص باختناق وتم اسعافه على الفور.



وقد تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا، باندلاع حريق بفيلا رقم 27، بشارع 13 متفرع من شارع الحنفيه بحي العجمى، غرب المدينة، أسفر عن وفاة 6 حالات، وإصابة شخص باختناق.

اقرأ أيضا:

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق.


وبعد المعاينة تبين أن  الفيلا مكونة من طابقين، ومخصصة للعلاج النفسي والإدمان، ويعالج بها ٤٥ فرد.

ويجري حي العجمي حاليا بحث التراخيص الخاصة بمزاولة العلاج داخل الفيلا.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته للعرض على النيابة المختصة.

تم نقل المتوفيين إلى قسم الدخيلة مؤقتا حتى استصدار تصريح النيابة لنقلهم لمشرحة كوم الدكة.
مصرع 6 أشخاص في حريق فيلا مخصصة لعلاج الإدمان غربي الإسكندرية |صور
مصرع 6 أشخاص في حريق فيلا مخصصة لعلاج الإدمان غربي الإسكندرية |صور
مصرع 6 أشخاص في حريق فيلا مخصصة لعلاج الإدمان غربي الإسكندرية |صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مضيفة طيران لـ عرش السويد.. محطات في حياة الملكة سيلفيا

شاهد .. لاند كروزر هورايزون الجديدة موديل 2021 .. صور

هبة العيسوي تكشف كيفية التأهيل النفسي بعد كورونا