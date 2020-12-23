مصرع 6 أشخاص في حريق فيلا مخصصة لعلاج الإدمان غربي الإسكندرية |صور





نشب حريق في فيلا مخصصة لعلاج الإدمان بمنطقة البيطاش، بحي العجمي غرب الإسكندرية ، أسفر عن وفاة ٦ أشخاص، وإصابة شخص باختناق وتم اسعافه على الفور.













وقد تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا، باندلاع حريق بفيلا رقم 27، بشارع 13 متفرع من شارع الحنفيه بحي العجمى، غرب المدينة، أسفر عن وفاة 6 حالات، وإصابة شخص باختناق.





اقرأ أيضا:





وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق.









وبعد المعاينة تبين أن الفيلا مكونة من طابقين، ومخصصة للعلاج النفسي والإدمان، ويعالج بها ٤٥ فرد.





ويجري حي العجمي حاليا بحث التراخيص الخاصة بمزاولة العلاج داخل الفيلا.





تم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته للعرض على النيابة المختصة.





تم نقل المتوفيين إلى قسم الدخيلة مؤقتا حتى استصدار تصريح النيابة لنقلهم لمشرحة كوم الدكة.