تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. تطوير 3 قرى و42 نجعا ببرج العرب

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، استعدادا لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة" والتي تشمل ٣ قري و٤٢ كفرا ونجعا بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير "ألف قرية" على مستوى الجمهورية وتوصيل جميع الخدمات لها وجعلها متكاملة بما يحقق فكر التنمية المستدامة.





وأوضح الشريف أنه من المقرر البدء في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد خطوط شبكات مياه جديدة بدلا من الشبكات القديمة المتهالكة بعدد ٣ قري و٤٢ كفرا ونجعا وذلك بداية من ١٥ يناير ٢٠٢١ ومدة تنفيذ لمدة عام.





وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان مختصة من المحافظة وشركة مياه الشرب لعمل الدراسات اللازمة، مشددا على المتابعة الدورية لهذه الأعمال من قبل اللجان والفرق المختصة بما يسهم في الإسراع في التنفيذ لتحسين بيئة وحياة المواطنين.





أقرأ أيضًا:





من جانبهم؛ باشر المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، الزيارات الميدانية التي تمت علي القرى والنجوع بنطاق المركز، فضلًا عن عقد العديد من الاجتماعات لمتابعة الدراسات الفنية التي قامت بها اللجان المختصة للبدء في تنفيذ الأولويات بالقري والنجوع.





يذكر أن محافظة الإسكندرية، أعلنت مساء الجمعة الماضي، إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا ، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.









وقال مصادر، من داخل ديوان محافظة الإسكندرية إن المحافظ كان يؤدي عمله بشكل طبيعي، ولم تظهر عليه أي أعراض خلال الأيام السابقة لنتيجة المسحة.









وأضافت المصادر، أنه خلال الكشف الدوري على العاملين داخل ديوان المحافظة، تم اكشاف الإصابة بكورونا، في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسؤولين التنفيذيين والموظفين والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية.







