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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء والأرقام .. تكريم 210 من حفظة القرآن الكريم في قرية دار النعيم بأسوان

تكريم حفظة القرآن الكريم
تكريم حفظة القرآن الكريم
محمد عبد الفتاح

شهدت قرية دار النعيم التابعة لمركز أسوان، تنظيم الحفل السنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم، برعاية الحاج يوسف محمد عوض وأهالي القرية، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية والتعليمية بالمحافظة.

وحضر الاحتفالية الدكتور محمد حازم، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والشيخ مصطفى البنباني، القارئ بالإذاعة المصرية، وجابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، وعادل هاشم، وكيل إدارة أسوان التعليمية، وإبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة. 

تكريم حفظة القرآن الكريم

وتضمن الحفل تكريم 210 من حفظة وحافظات كتاب الله، إلى جانب تكريم 5 خاتمات للقرآن الكريم، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله، وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز في حفظ القرآن الكريم وتلاوته. 

ويُقام الحفل سنويًا بمشاركة أهالي قرية دار النعيم، وعدد من الشخصيات العامة بمحافظة أسوان، كما يشمل تكريم شخصيات عامة لها إسهامات في الحياة الدينية والاجتماعية، تقديرًا لدورهم في خدمة المجتمع.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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