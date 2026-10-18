انطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمدينة أسوان

شهدت مدينة أسوان انطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، على مسرح فوزي فوزي، بعرض أوبريت «جيش الشمس»، برعاية وزارة الثقافة، ومحافظة أسوان.

وشهد الافتتاح تفقد معرض للحرف البيئية والمنتجات الأسوانية، ومعرض للفنون التشكيلية، ضم نحو 30 عملًا فنيًا لعدد من فناني أسوان.

وبدأ الحفل بتقديم أوبريت «جيش الشمس»، من إخراج الفنان هشام عطوة، والذي يجسد ملحمة حرب أكتوبر وبطولات القوات المسلحة المصرية، بمشاركة الفنان أحمد الشافعي، والفنان هاني كمال، والفنانة عايدة فهمي، والمخرج أحمد أبو عميرة.

وحضر الحفل الدكتور أسامة داود، نائب محافظ أسوان، وهشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد خشبة، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ومحمود عبد الوهاب، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويوسف محمود، مدير عام فرع ثقافة أسوان، وإيمان حمدي، مدير عام المهرجانات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تعامد الشمس

وقدّمت استعراضات الأوبريت فرق الفنون الشعبية بأسوان وسوهاج وبورسعيد والشرقية، إلى جانب الفرقة المصرية للموسيقى والغناء وفرقة مصطفى حجاج الاستعراضية، وصاحب العرض مادة فيلمية توثق مجموعة من اللقاءات مع أبطال حرب أكتوبر وجاء الأوبريت من كلمات وألحان محمد مصطفى، واستعراضات مصطفى حجاج.

وتستمر فعاليات المهرجان، المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر، بمشاركة 7 فرق للفنون الشعبية، وهي أسوان، وتوشكى، وبورسعيد، وسوهاج، والشرقية، ومطروح، والوادي الجديد.

وتُقام العروض في عدد من المواقع الثقافية والخارجية، تشمل مسرح فوزي فوزي، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة كركر، وقصر ثقافة توشكى، وقصر ثقافة كلابشة، وقصر ثقافة حسن فخر الدين، وقصر ثقافة دهميت، ومكتبة الطفل والشباب بدراو، وقصر ثقافة الرديسية، وقصر ثقافة السباعية، وجامعة أسوان، ونادي صحاري.

ويشهد يوم 21 أكتوبر تقديم عرض فني على مسرح السوق السياحي بمدينة أبو سمبل، فيما تُختتم الفعاليات فجر يوم 22 أكتوبر أمام معبد أبو سمبل، بتقديم مجموعة من العروض الفنية بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

ويُنفذ المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان.