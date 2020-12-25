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رياضة

أحمد عيد عبد الملك عن رحيل مصطفى محمد: حقه يطلع بس مش دلوقتي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:53 م
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
علق احمد عيد عبد الملك على هجوم البعض على مصطفى محمد مهاجم الزمالك بسبب طلبه الرحيل عن الفريق والاحتراف بالخارج .

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا: "‏محدش يقدر يقلل او يتكلم علي مصطفي فنيًا هو احسن فرود في مصر طبعًا ومن احسن الفراودة داخل القارة هو حقه يطلع بس مش الوقت المناسب دلوقتي و ده رأيي و شكرًا و خلينا نشوف الي جاي و وارد يقعد فا محدش يتسرع و يدوس عليه الزمالك طبعًا اهم من اي حد بس مصطفي تعويضه مش سهل لكن مش مستحيل ".

وأبدى مصطفى محمد رغبته في الرحيل عن الزمالك وحدد وجهته القادمة وهي الإحتراف خارج مصر، مؤكدًا أنه يرغب في السير على خطى محمد صلاح الفرعون المصري نجم ليفربول الإنجليري الحالي. 

وبالفعل تلقى الأناكوندا عروض عديدة من الدوري الفرنسي، وكان يفاضل بينها وقت تواجد المستشار مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك، وكان قد أبلغه من قبل بالموافقه على رحيله قبل حل مجلسه.



اشتعلت الأزمة في الوقت الحالي بعد تلقي مصطفى محمد عرض رسمي من نادي نانيت الفرنسي لضمه في الميركاتو القادم، ولكن لجنة الكرة في الزمالك كان لها رأس آخر أزعج اللاعب، بسبب اتجاهه الذي يرغب من خلاله تمثيل اسم مصر عالميًا مثل محمد صلاح كما ذكر المشرف العام على الكرة في حديثه عن مصطفى.
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