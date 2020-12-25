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بعد ترشيحه لمواجهة كورونا.. فوائد غير متوقعة لتناول لبن السرسوب

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:31 م
فوائد لبن السرسوب
فوائد لبن السرسوب
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نهى هجرس
يحتوي لبن السرسوب على عدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك علاج التهاب القولون، الإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، يقال أيضًا إن لبن السرسوب يحسن المناعة وكذلك يعزز الأداء الرياضي.

وقد قدم موقع "verywellhealth" أبرز فوائد لبن السرسوب على الصحة.....

مشاكل الجهاز الهضمي
قد يساعد لبن السرسوب في الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي التي تسببها مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية )، في دراسة صغيرة نشرت في عام 2001، وجد الباحثون أن لبن السرسوب ساعد في حماية ضد تلف الجهاز الهضمي الناجمة عن الاستخدام طويل الأمد للإندوميثاسين (الأدوية المضادة للالتهاب التي تستخدم عادة لعلاج هشاشة العظام و التهاب المفاصل الروماتويدي ).

كما يساعد على تقوية المناعة بشكل قوي، هناك دليل على أنه قد يخفف من الإسهال لدى الأشخاص المصابين بعدوى متقدمة بفيروس نقص المناعة البشرية والعديد من الأمراض الاخرى.

اقترح استعراض عام 2010 للدراسات من نيوزيلندا أن لبن السرسوب قد يكون مفيدًا في إدارة الإسهال المزمن لدى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المتقدم إذا تم استخدامه جنبًا إلى جنب مع الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة.

الأداء الرياضي
أشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول لبن السرسوب قد يحسن أداء التمرين، وأظهرت نتائج الدراسة أن لديهم زيادة كبيرة في الأعضاء الذين قاموا بتناول لبن السرسوب كتلة الجسم النحيل، في حين أن أعضاء مجموعة بروتين مصل اللبن لديهم زيادة كبيرة في وزن الجسم.

قد يساعد لبن السرسوب في الوقاية من الإنفلونزا، وفقًا لدراسة صغيرة نُشرت في عام 2007، من بين المشاركين في الدراسة الذين تناولوا لبن السرسوب لمدة شهرين، كان عدد أيام الإصابة بالأنفلونزا أقصر بثلاث مرات من الأشخاص الذين لم يتناولوا اللبن.

مهارات الذاكرة والتفكير، وتظهر الأبحاث المبكرة أن تناول لبن السرسوب يحسن الذاكرة لدى كبار السن .

داء السكري، قد يساعد تناول لبن السرسوب قبل الوجبة في تقليل مستويات السكر في الدم بعد تناول وجبة لدى مرضى السكري، قد يخفض أيضًا مستويات الكوليسترول. 

التهاب القولون، هناك بعض الأدلة المبكرة على تناول لبن السرسوب قد يكون مفيدة في علاج التهاب القولون.

عدوى مجرى الهواء العلوي، يبدو أن لبن السرسوب يقلل من عدد التهابات مجرى الهواء العلوي لدى الأطفال الذين يصابون بها كثيرًا، قد يساعد أيضًا في منع التهابات مجرى الهواء العلوي لدى الرجال البالغين. 

الآثار الجانبية المحتملة
على الرغم من أن الأبحاث بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية قد وصفت تقارير نادرة عن الغثيان والقيء وفقر الدم ووظيفة الكبد غير الطبيعية.
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