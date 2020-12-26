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مرأة

اختارى الأنسب.. 10 أنواع مختلفة للقضاء على الشعر الأبيض

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
10 أنواع مختلفة للقضاء
10 أنواع مختلفة للقضاء على الشعر الأبيض اختارى الأنسب
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أسماء عبد الحفيظ

تشعر السيدات بالحزن الشديد عند ظهور الشعر الأبيض بالرغم من عدم تقدمها فى العمر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل العلاج للشعر الأبيض.

علاج الشعر الأبيض 

زيت جوز الهند. كل يومين قبل النوم ، دلكي شعرك وفروة رأسك بزيت جوز الهند . في صباح اليوم التالي ، اغسلي شعرك كالمعتاد.


الزنجبيل يوما ، تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور الممزوج بملعقة كبيرة من العسل .


دبس. كل يوم ، تناول ملعقة كبيرة من دبس السكر الأسود (من عصير قصب السكر ، وليس من سكر البنجر) ؛ يعتقد أنه يعكس عملية الشيب.


أملا وهو عصير العنب الثعلب ( فيلانثوس إمبليكا ). اشرب ستة أونصات من عصير ا عصير العنب الطازج كل يوم أو دلكي شعرك بزيت عنب الثعلب الهندي، مرة واحدة كل أسبوع. تُعرف أيضًا باسم عنب الثعلب الهندي.


بذور السمسم الأسود تستخدم مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع ، تناول ملعقة كبيرة من بذور السمسم الأسود لإبطاء عملية الشيب وربما عكسها.
سمن .دلكي شعرك وفروة رأسك بالسمن النقي مرتين في الأسبوع (زبدة مصفاة).
عصير ( أمارانثوس ). ثلاث مرات في الأسبوع ، ضعي العصير  على شعرك.
عصير عشبة القمح . اشرب أوقية أو اثنتين من عصير عشبة القمح الطازج كل يوم أو أضف ملعقة كبيرة من مسحوق عشبة القمح يوميًا إلى الحساء والعصائر.
مكمل غذائي Fo-ti ( بوليغونوم مولتيفلوروم ). في الطب الصيني التقليدي ، يؤخذ fo-ti داخليًا كمكمل - 1000 ملليغرام مرتين يوميًا مع الطعام - لعكس عملية شيب الشعر.
البصل اخلطي البصل في الخلاط ثم استخدم مصفاة حتى تبقى مع العصير. افركي هذا العصير في فروة رأسك مرتين في الأسبوع ، واتركيه في مكانه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو كالمعتاد.
عصير الجزر، اشربي 8 اكواب من عصير الجزر كل يوم.

مصدر المعلومات موقع هيلثي لاين.

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