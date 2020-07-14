في 15 دقيقة.. طريقة عمل صبغة طبيعية لجعل الشعر الأبيض أسود

تعشى بعض السيدات بالحرج الشديد نتيجة لظهور الشعر الأبيض، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تغير لون الشعر الأبيض بشكل طبيعي بدون استعمال الصبغة.



أقر أيضا

أمنة وناجحة بشروط كل ما يمكن معرفت عن زراعة الشعر بالليزر

تقدم خبيرة التجميل منى صابر طريقة عمل صبغة طبيعية بالمنزل لجعل الشعر الأبيض أسود فى دقائق.



المكونات:

بعض أوراق الميرمية بحيث لا تتجاوز قبضة اليد.

كوبان من المياه.

طريقة التحضير:

ضعي أوراق الميرمية على الماء ومن ثم اغليها جيدًا.

دعي أوراق المرمية تنفع في الماء لمدة دقيقتين.

اتركي محلول المرمية يبرد ومن ثم ضعيه على شعرك.

تحققي من تشبع شعرك بالمحلول ومن ثم اتركيه يجف على الشعر لمدة ساعتين.

يجب أن يكون الشامبو المستخدم خاليًا من الكبريت.

كرري هذه الوصفة أربع مرات في الشهر.