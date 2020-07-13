لهذه الأسباب تعانين من تساقط الشعر وتخلصى منه بهذه البذور











أنحف بالإضافة إلى مشاكل الغدة الدرقية . وفقا لموقع برايت سايد يمكن أن تكون مشكلة تساقط الشعر بسبب التغيير المفاجئ في درجة الحرارة والتى تجعل الشعرأنحف بالإضافة إلى مشاكل الغدة الدرقية .





على الجانب الأخر قد يكون لفقدان الكثير من الوزن في فترة زمنية قصيرة سبب فى انخفاض جهاز المناعة وسبب تساقط الشعر





والتى لها فاعلية كبيرة فى علاج تساقط الشعر

يمكن يمكن علاج تساقط الشعر المفرط عن طريق البلازما

إليك وصفة سريعه لعلاج تساقط الشعر



وصفة بذور الحلبة والماء



ماذا تحتاجين

2 ملعقة كبيرة بذور حلبة وعاء من الماء



تعليمات الاستخدام انقعي بذور الحلبة ثم صفي البذور وطحنها في الخلاط لعمل معجون ثم ضعيه على شعرك 15 دقيقة ثم اتركيه لمدة 25-30 دقيقة قبل شطف شعرك باستخدام شامبو لطيف









