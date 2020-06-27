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مرأة

للرجال.. وصفات طبيعية تخلصك من تساقط الشعر فى أقل وقت

السبت 27/يونيو/2020 - 06:40 م
تساقط الشعر للرجال
تساقط الشعر للرجال
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نهى هجرس
يحرص العديد من الرجال على الظهور بمظهر رائع، ولكن تساقط الشعر يعد احد اهم المشكلات لديهم، والكثير منهم لا يعلم الطرق الصحيحة للعناية بالشعر والاهتمام به.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليك اهم الطرق التى تساعدك فى التخلص من تساقط الشعر..

- بياض البيض 
أفضل معزز لنمو الشعر في الطبيعة ، بياض البيض غني بالبروتين والكبريت الذي يساعد على تحفيز نمو الشعر ومحاربة تساقط الشعر

المكونات 
1 بياض بيضة 
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون 
1 ملعقة صغيرة عسل 

طريقة الأستخدام
في وعاء ، افصل بياض البيض. 
يضاف زيت الزيتون والعسل ويخلط جيدا. 
ضع الخليط على فروة رأسك وشعرك. 
انتظر لمدة 20 دقيقة قبل شطف شعرك باستخدام شامبو لطيف.



- عصير البصل 
فالبصل مليء بالفيتامينات C و B و E والكبريت وعصير البصل هو واحد من أكثر الحلول فعالية لتساقط الشعر، ويعيد الحياة إلى شعرك الضعيف ويضيف اللمعان إليه . 

المكونات
1 بصلة كبيرة 
وسادة قطنية 

تعليمات الإستخدام 
يطحن البصل في الخلاط ويستخرج العصير. 
ضع عصير البصل على جذور شعرك باستخدام قطعة قطنية. 
دلك فروة رأسك في حركات دائرية لبضع دقائق. 
انتظر 10-15 دقيقة أخرى قبل شطف خصرك باستخدام شامبو معتدل.




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