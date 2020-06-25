أيهما أفضل للرجال زراعة الشعر أم حقن البلازما

أكد الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن الطريقة التجميلية الأفضل لعلاج تساقط الشعر ، أو حالات الصلع تعتمد على مدى تفاقم المشكلة لدى المريض هل هي مشكلة بسيطة ومن مدة قريبة يسهل السيطرة عليها، ومن ثم يتم إجراء جلسات حقن البلازما بهدف السيطرة قبل تفاقم الوضع، أم هي مشكلة معقدة، ولها باع طويل من المعاناة لدى المريض وتتطلب ضرورة حل جذري ونهائي، وبالتالي تكون عملية زراعة الشعر هي الحل الأمثل.









وأضاف عماد أن جلسات البلازما جلسات آمنة تتم بشكل غير جراحي على الإطلاق وتحقق نتائج جيدة، وكذلك عملية زراعة الشعر فهي عملية قديمة ويتم إتباعها من قبل الكثير من الأطباء باعتبارها حل نهائي لجميع مشاكل الشعر، وفي الأغلب تتم بتقنية الاقتطاف، حيث التقنية الأكثر تطورًا وحداثة والأكثر دقة أيضًا، ولا تخلف ورائها جروح أو ندوب في فروة الرأس مثل تقنية الشريحة القديمة، مشيرًا إلى إمكانية استخدام حقن البلازما بعد زراعة الشعر كإجراء تكميلي يُسرع من ظهور نتائج زراعة الشعر التي تأخذ مزيدًا من الوقت بفضل مرورها بالعديد من المراحل الهامة.



