أيهما أفضل للرجال زراعة الشعر أم حقن البلازما

أكد الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن الطريقة التجميلية الأفضل لعلاج تساقط الشعر، أو حالات الصلع تعتمد على مدى تفاقم المشكلة لدى المريض هل هي مشكلة بسيطة ومن مدة قريبة يسهل السيطرة عليها، ومن ثم يتم إجراء جلسات حقن البلازما بهدف السيطرة قبل تفاقم الوضع، أم هي مشكلة معقدة، ولها باع طويل من المعاناة لدى المريض وتتطلب ضرورة حل جذري ونهائي، وبالتالي تكون عملية زراعة الشعر هي الحل الأمثل.
وأضاف عماد أن جلسات البلازما جلسات آمنة تتم بشكل غير جراحي على الإطلاق وتحقق نتائج جيدة، وكذلك عملية زراعة الشعر فهي عملية قديمة ويتم إتباعها من قبل الكثير من الأطباء باعتبارها حل نهائي لجميع مشاكل الشعر، وفي الأغلب تتم بتقنية الاقتطاف، حيث التقنية الأكثر تطورًا وحداثة والأكثر دقة أيضًا، ولا تخلف ورائها جروح أو ندوب في فروة الرأس مثل تقنية الشريحة القديمة، مشيرًا إلى إمكانية استخدام حقن البلازما بعد زراعة الشعر كإجراء تكميلي يُسرع من ظهور نتائج زراعة الشعر التي تأخذ مزيدًا من الوقت بفضل مرورها بالعديد من المراحل الهامة.
وعن فوائد جلسات البلازما بعد عملية زراعة الشعر، قال الدكتور محمد عماد أن البلازما تحافظ على بصيلات الشعر في فروة الرأس وتحد من نسبة تساقطها بعد الزراعة، وتُسرع من عملية التعافي ومن ثم ظهور النتائج المرجوة والتي في الأساس تأخذ وقتا طويلا بشكل طبيعي، كما أنها تساعد على تحفيز نمو بصيلات الشعر واستقرارها في مكانها بعد الزراعة، فضلا عن فوائد البلازما في عملية زراعة الشعر بوجه عام، حيث يتم إضافة بعض من البلازما الغنية بالصفائح الدموية في السائل الذي يحفظ بصيلات الشعر فور اقتطافها من المنطقة المانحة ليتم حمايتها من التلف لحين موعد زراعتها في المنطقة المستقبلة.