مناعتك حمايتك.. حملة جديدة للتعريف بالفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تحدد شروط حقن البلازما للمصابين

بدأت إحدى شركات الأدوية المصرية حملة توعوية بعنوان "مناعتك حمايتك"، والتي تهدف لتعريف المواطنين بكيفية تعزيز مناعتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمشاركة نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمصر الدكتورة جيهان العسال





وتعمل الحملة على بث مواد توعوية مكثفة عن كيفية التعامل مع الأزمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاستعانة بنخبة من الأطباء والخبراء، والذين يقدمون نصائح للمواطنين عن كيفية مواجهة كورونا





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وقالت "العسال"، أن مناعة الإنسان هي خط الدفاع الأول ضد كورونا، وأن تعزيزها يتم عبر عدة سبل منها الطبيعية، مثل التعرض للشمس، والنشاط الرياضي، والنوم المنتظم، وتناول الخضراوات والفواكه، وأيضًا الفيتامينات مثل "سي، بي، دي، والزنك".





وطمأنت "العسال" المواطنين حول علاج كورونا ، حيث أن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بمصر، معظمه أدوية مصنعة محليا، وأن تلك الأدوية، أثبتت كفاءة عالية في شفاء المرضى سواء قبل كورونا أو بعدها، موضحة أنها تنتج بجودة عالية، وتوفي باحتياجات السوق المحلية.



