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أخبار البلد

مناعتك حمايتك.. حملة جديدة للتعريف بالفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تحدد شروط حقن البلازما للمصابين

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:17 م
مناعتك حمايتك
مناعتك حمايتك
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قسم الاقتصاد
بدأت إحدى شركات الأدوية المصرية حملة توعوية بعنوان "مناعتك حمايتك"، والتي تهدف لتعريف المواطنين بكيفية تعزيز مناعتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمشاركة نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمصر الدكتورة جيهان العسال

وتعمل الحملة على بث مواد توعوية مكثفة عن كيفية التعامل مع الأزمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاستعانة بنخبة من الأطباء والخبراء، والذين يقدمون نصائح للمواطنين عن كيفية مواجهة كورونا.

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وقالت "العسال"، أن مناعة الإنسان هي خط الدفاع الأول ضد كورونا، وأن تعزيزها يتم عبر عدة سبل منها الطبيعية، مثل التعرض للشمس، والنشاط الرياضي، والنوم المنتظم، وتناول الخضراوات والفواكه، وأيضًا الفيتامينات مثل "سي، بي، دي، والزنك".

وطمأنت "العسال" المواطنين حول علاج كورونا، حيث أن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بمصر، معظمه أدوية مصنعة محليا، وأن تلك الأدوية، أثبتت كفاءة عالية في شفاء المرضى سواء قبل كورونا أو بعدها، موضحة أنها تنتج بجودة عالية، وتوفي باحتياجات السوق المحلية.

وأكدت عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزراة الصحة والسكان، أن علاج مصابي كورونا من خلال البلازما، أظهرت نتائج جيدة حتى الآن، ويتم ذلك عن طريق المتبرعين بالدم من المتعافين من الفيروس، وأن هناك شروطًا للتبرع بالدم من المتعافين من الفيروس، أهمها عدم التبرع للسيدات والحوامل، والذين لديهم أمراض مزمنة، وكبار السن، لأن مناعتهم تكون أقل، ولا يفضل تبرعهم، لافتة إلى أن عملية الحقن بالبلازما لمصاب كورونا تتم على مرحلتين يفصل بينهم 12 ساعة.
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