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اقتصاد

12 قرشا ارتفاعا في سعر الدولار بالبنوك

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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آية الجارحي

شهد سعر الدولار ارتفاعا بنحو 3 قروش، مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 4-6-2020، ليصل إلي 16.02جنيه للشراء مقابل 16.12 جنيه للبيع، طبقا لأسعار البنك المركزي، وذلك عقب ارتفاعه بنحو 9 قروش خلال اليومين الماضيين.


وسجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 16.13 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار في بنك عودة 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية سجل سعر الدولار 16.02 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك:"كريدي اجريكول، البركة، التعمير والاسكان، بلوم"  16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع

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