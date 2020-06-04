شعبة الأدوية: الفيتامينات المضادة لكورونا متوفرة بالصيدليات.. ونحذر من الشراء بدون داع

باتحاد الغرف التجارية، إن جميع أصناف الأدوية موجودة بالصيدليات ولا نعانى من نقص لأى صنف من الأصناف حتى تلك التى تتعلق بفيتامينات فيرس كورونا .

أكد الدكتور على عوف، رئيس





وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المستهلك يجد فيتامين سي او بعض الأدوية غير موجودة بالصيدليات، نظرا لتكالب المواطنين عليها وهو ما يؤدى إلى نقصها، خاصة وأن المستهلك يسأل بالصيدليات التى بجوار منزله فقط وقد يصادف انتهائها بتلك الصيدلية لقيام غيره بشرائها









ونوه بأنه لا يصح أن قيام أى صيدلية بصرف أدوية فيرس كورونا لأى مواطن يطلبها بدون روشتة أو ما يثبت بأنه من المحجوزين تحت الحجر المنزلى.





ولفت إلى أن الأدوية تصرف تحت إشراف الحكومة ووزارة الصحة وهيئة الدواء ، لأنه يجب ان تستخدم وفقًا لتعليمات الطبيب.





وانتقد قيام المستهلك بشراء أدوية وفيتامينات فيروس كورونا وتخزينها بدون داعى، حيث إن ذلك يؤدى إلى حرمان من يستحقها ويحتاجها من المصابين فعليا .











