منها علاج الكوليسترول.. 6 أدوية تسبب تساقط الشعر

نشر موقع صحيفة daily mail تقريرًا أكد فيه طبيب بريطاني أن هنااك بعض الأدوية قد تتسبب في حدوث تساقط الشعر، بعيدًا عن أي مشاكل وراثية أو أمراض خاصة بالشعر مثل الصلع .

وأوضح الدكتور مارتن سكور أنه يمكن أن تؤدي العديد من الأدوية الأخرى إلى تساقط الشعر مثل :

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سيميتيدين ، دواء مثبط للحمض يستخدم لقرحة المعدة أو الاثني عشر

مضادات الالتهابات غير الستيرويدية مثل الأيبوبروفين

مضادات الاكتئاب (مثل أميتريبتيلين)

مضادات بيتا (مثل ميتوبرولول)

أدوية أخرى لارتفاع ضغط الدم ، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين perindopril و lisinopril.

وبعض الأدوية الخاصة بخفض الكوليسترول .

كما أوضح أن تساقط الشعر لدى النساء قد يحدث بسبب انقطاع الطمث ، حيث يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين إلى زيادة نسبة الهرمونات الأخرى ، وبصيلات الشعر حساسة لأي تدفق في مستويات الهرمون .

يمكن استعادة نمو الشعر الطبيعي عن طريق العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) ولكن ، في حالات أخرى ، يحدث تساقط الشعر بسبب العلاج التعويضي بالهرمونات.