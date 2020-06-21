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فيديوجراف.. علاقة الصلع والإصابة بفيروس كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:01 م
الصلع وكورونا
الصلع وكورونا
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آلاء حسن
تتزايد أعداد الاصابة بفيروس كورونا المستجد ومع استمرار الأبحاث والفحوصات يكتشف الباحثون الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة.

وكشف سامح أحمد أستاذ مساعد أمراض الباطنة والقلب عن علاقة قوية بين الصلع والإصابة بكورونا والسبب مرتبط بهرمونات الذكورة ومادة الأندروجين المسئولة عن الصلع.

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ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح العلاقة بين الصلع والإصابة بفيروس كورونا ......... 
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