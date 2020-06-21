فيديوجراف.. علاقة الصلع والإصابة بفيروس كورونا

تتزايد أعداد الاصابة بفيروس كورونا المستجد ومع استمرار الأبحاث والفحوصات يكتشف الباحثون الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة.
وكشف سامح أحمد أستاذ مساعد أمراض الباطنة والقلب عن علاقة قوية بين الصلع والإصابة بكورونا والسبب مرتبط بهرمونات الذكورة ومادة الأندروجين المسئولة عن الصلع.
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وكشف سامح أحمد أستاذ مساعد أمراض الباطنة والقلب عن علاقة قوية بين الصلع والإصابة بكورونا والسبب مرتبط بهرمونات الذكورة ومادة الأندروجين المسئولة عن الصلع.
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