يمنع تكاثر فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته حول عقار ايفرمكتين

ويُعد الإيفرمكتين من أهم الأدوية البشرية ( Crump and Omura، 2011 ) ويستخدم على نطاق واسع لخمسة أمراض استوائية مهملة بجرعات فموية مفردة من 150-200 ميكروغرام / كيلوغرام ، مما ينتج عنه متوسط ​​تركيزات بلازما ذروة تبلغ حوالي 30-47 نانوغرام، وفي دراسات المرحلة الأولى ، تم إعطاء جرعات تصل إلى 2000 ميكروغرام، في حالة الصيام أو ما يصل إلى 600 ميكروغرام / كغ بعد وجبة قياسية عالية الدهون، وأفاد بأن الإيفرمكتين 600 ميكروغرام / كيلوغرام عن طريق الفم أدى إلى تركيزات وسيطة قصوى (Cmax) في البلازما تبلغ 118.9 نانوغرام / مل (p5-p95: 45.2-455.1ng / مل) ، مع إزالة سريعة نسبيًا ونصف عمر حوالي 3-5 ساعات.