قبل الذهاب للنادي.. خطوات يجب اتباعها لحماية طفلك من كورونا

الحد من اللقاءات

تقع على الأهالي مسؤولية كبيرة من اجل حماية أطفالهم، ويعد من أهمها تقليل اللقاءات، ومنع الناس من التقاطهم واحتضانهم لكنه يساعد على وقف انتشار الفيروس.









بالإضافة إلى تجنب الاتصال الوثيق ، حافظ على مسافة آمنة لا تقل عن مترين (6 أقدام) بينك وبين أي شخص مريض ويسعل .









تجنب ملامسة الوجه



