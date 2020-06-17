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مرأة

قبل الذهاب للنادي.. خطوات يجب اتباعها لحماية طفلك من كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:57 م
الأطفال وكورونا
الأطفال وكورونا
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نهى هجرس
مع عودة فتح النوادي الرياضية، ورجوع الأطفال إلى متابعة تمارينهم الرياضية، يجب على الأمهات والآباء اتخاذ بعض الإجراءات المهمة للحفاظ على سلامة أطفالهم ضد فيروس كورونا.

ونشر موقع "cgbabyclub" اهم الخطوات التي يجب على الأهل اتباعها داخل النوادى الرياضية للحفاظ على صحة أطفالهم، وعدم انتشار عدوى فيروس كورونا.

اغسل يديدك بانتظام

ينتشر الفيروس التاجي عن طريق الاتصال البشري لذلك ، فإن غسل يديك ببساطة أفضل طريقة للحماية منه،لذا اغسل يديك قبل لمس مجموعتك وعدم اقتراب اى شخص من لمس وجه طفلك قبل غسل يديه بشكل جيد.




الحد من اللقاءات

 تقع على الأهالي مسؤولية كبيرة من اجل حماية أطفالهم، ويعد من أهمها تقليل اللقاءات، ومنع الناس من التقاطهم واحتضانهم لكنه يساعد على وقف انتشار الفيروس.


بالإضافة إلى تجنب الاتصال الوثيق ، حافظ على مسافة آمنة لا تقل عن مترين (6 أقدام) بينك وبين أي شخص مريض ويسعل .


تجنب ملامسة الوجه

نميل إلى لمس العديد من الأسطح المختلفة على مدار اليوم، وخاصة الأطفال فلا يمكننا التحكم فيما يمكن أن يلمسه الطفل، ولذلك يجب عليك مراقبة طفلك بشكل جيد، والحرص على عدم ملامسة وجهه قبل تطهير يديه بشكل سليم.


تناول الطعام الصحي

لا يفضل ان يتناول الأطفال الأطعمة السريعة، لما يمكن أن تسببه من ضعف فى المناعة، ولذلك يفضل تناول الأطعمة الصحية، والخضروات التي تساعد على تقوية المناعة.


 
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