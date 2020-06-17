استشارى رمد: العين الوردية ليست من أعراض فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور حازم ياسين، استشارى أمراض الرمد، إن فيروس كورونا غير مفهوم من قبل كل الاطباء بما فينا منظمة الصحة العالمية، لافتًا غلى أنه يظهر بعض الاعراض على اشخاص كما تظهر أعراض شديدة على اشخاص اخرين ولا تظهر اعراض للاصابة على البعض.





وأضاف استشارى الرمد فى لقاء ببرنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية " سي بي سي"، انه لا يوجد تشخيص معين يكشف اصابة الانسان بفيروس كورونا من خلال الكشف عل عينه فقط، ولكن يجب اخذ مسحة من الملتحمة اولًا للتأكد من اصابة المريض بفيروس كورونا.





وأشار إلى أن ليس كل واحد لديه التهاب فى الملتحمة يكون عرض من أعراض الإ صابة بفيروس كورونا، موضحًا أن الاصابة بفيروس كورونا يصاحبها اعراض مختلفة منها السخونة والصداع والتهاب الحلق والتهاب الملتحمة.





وأوضح ان ظهور العين الوردية ليس تأكيد على اصابة صاحبها بفيروس كورونا ولكن الفئة الاكبر لديها التهاب فى الملتحمة على سطح القرنية نتيجة المبالغة فى استخدام المنظفات والكلور.



