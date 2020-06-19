دراسة: فيروس كورونا يستهدف أصحاب الأمراض المزمنة بسبب الـ ACE2

وأكدت الدراسات، أن 1.7 مليار شخص في جميع أنحاء العالم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الكلى.





وأضاف الباحثون، ان الأشخاص الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا المستجد لم يموتوا بسبب الالتهاب الرئوي ، ولكن بسبب النوبات القلبية والجلطات الدموية بسبب زيادة مستقبل ACE2 لديهم.





ويعتبر ACE2 هو بروتين مهم على سطح الخلايا داخل أجسامنا. يعمل مثل المعالج البروتينات والهرمونات الأخرى في سلسلة من التفاعلات التي تساعد على التحكم في ضغط الدم، مما يمنح الفيروس نقطة دخول إلى جسم الإنسان.



