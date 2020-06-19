دراسة: فيروس كورونا يستهدف أصحاب الأمراض المزمنة بسبب الـ ACE2

كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة ساو باولو وجامعة واشنطن، ان تفسير سبب تعرض الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة لـفيروس كورونا المستجد يمكن أن يساهم بنسبة أكبر في فهم طبيعة الفيروس.
وقام الباحثون، بتحليل 700 عينة من الرئة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وأمراض الرئة وارتفاع ضغط الدم، بأن لديهم مداخل خلوية يمكن للفيروس الدخول من خلالها أكثر من الأشخاص الأصحاء، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
إقرأ ايضا | ليست جسدية فقط.. الإصابة بـ فيروس كورونا تسبب مشاكل عقلية
إقرأ ايضا | ليست جسدية فقط.. الإصابة بـ فيروس كورونا تسبب مشاكل عقلية
وأشار الباحثون، إلى انه يمكن ان يساعدك البحث الجديد في فهم سبب تأثر فيروس كورونا المستجد التنفسي بشكل كبير على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بشكل أكبر؛ حيث أن سبب الإصابة كان غير مرتبط بـ الرئتين ومجرى الهواء.
ويقترح الباحثون، أنه يمكن لـ علاج بعض مرضى سرطان الثدي أن يساعد في منع مستقبلات ACE2 الزائدة التي يدخل من خلالها فيروس كورونا المستجد، وربما ينقذ الآلاف من العدوى بالفيروس.
وأكدت الدراسات، أن 1.7 مليار شخص في جميع أنحاء العالم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الكلى.
وأضاف الباحثون، ان الأشخاص الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا المستجد لم يموتوا بسبب الالتهاب الرئوي ، ولكن بسبب النوبات القلبية والجلطات الدموية بسبب زيادة مستقبل ACE2 لديهم.
ويعتبر ACE2 هو بروتين مهم على سطح الخلايا داخل أجسامنا. يعمل مثل المعالج البروتينات والهرمونات الأخرى في سلسلة من التفاعلات التي تساعد على التحكم في ضغط الدم، مما يمنح الفيروس نقطة دخول إلى جسم الإنسان.
وتعد مستقبلات ACE2 أكثر انتشارًا على خلايا الرئة للمصابين بـ أمراض مزمنة، مثل: أمراض الكلى أو مرض السكري وأمراض القلب، وهو ما يفسر سبب قيام فيروس كورونا المستجد بهذا الضرر المدمر للأعضاء الداخلية لأجسام المصابين.