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مرأة

بمكونات طبيعية.. طريقة عمل قناع لمنع تساقط الشعر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:32 ص
تساقط الشعر
تساقط الشعر
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لمياء الياسين

يعد للقهوة العديد من الاستخدامات التجميلية يمكنك تجربتها على بشرتك  وهى تعمل بشكل مذهل على الشعر أيضًا فهى تجعله لامعًا، ويعد الكافيين هو أيضًا علاج رائع للتعامل مع تساقط الشعر لأنه يحفز نمو الشعر ويجعله أكثر نعومة ولمعان.

وفقًا لموقع برايت سايد يمكن استخدام القهوة  للعناية بالشعر، إليك قناع لعلاج تساقط الشعر

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مكونات قناع لعلاج تساقط الشعر:


ملعقة من القهوة

ملعقة من الحناء

كوب زبادى

ملعقة عسل

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خطوات تحضير القناع ..

امزجى المكونات الثلاثة ثم ابدئى فى توزيعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

دلكي فروة الرأس بحركات دائرية حوالى 15 دقيقة

يترك القناع على الشعر حوالى 20 دقيقة ثم يشطف بالماء ويمكنك تكرار القناع 3 مرات فى الأسبوع وستدهشين بالنتيجة .

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