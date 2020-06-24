بمكونات طبيعية.. طريقة عمل قناع لمنع تساقط الشعر

يعد للقهوة العديد من الاستخدامات التجميلية يمكنك تجربتها على بشرتك وهى تعمل بشكل مذهل على الشعر أيضًا فهى تجعله لامعًا، ويعد الكافيين هو أيضًا علاج رائع للتعامل مع تساقط الشعر لأنه يحفز نمو الشعر ويجعله أكثر نعومة ولمعان.

وفقًا لموقع برايت سايد يمكن استخدام القهوة للعناية بالشعر، إليك قناع لعلاج تساقط الشعر

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مكونات قناع لعلاج تساقط الشعر:





ملعقة من القهوة

ملعقة من الحناء

كوب زبادى

ملعقة عسل



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