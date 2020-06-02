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مرأة

مرتان في الأسبوع .. وصفة فعالة لـ علاج تساقط الشعر

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:47 م
علاج تساقط الشعر
علاج تساقط الشعر
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حياة عبد العزيز
تدليك الشعر بالزيت هو علاج طبيعي يساعد في تعزيز صحة الشعر، حيث يعاني الكثير من ضعف خصلات الشعر أو سقوطه لعدة أسباب، لذلك نقدم لكِ طريقة فعالة لـ علاج تساقط الشعر في دقائق.

أثبت موقع onlymyhealth أن زيت النعناع هو علاج طبيعي وفعال لمشكلة تساقط الشعر وذلك عن طريق :

اقرأ ايضًا:

- ضعي كمية مناسبة من زيت النعناع في وعاء مناسب.
- تسخين الزيت.
- قومي بترك الزيت لبضع دقائق حتى يبرد.
- فرك الشعر بـ زيت النعناع.
- ضعي الفوطه على الشعر.
- اتركي الزيت لمدة ساعة على الشعر.
- شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب.
- تكرر العملية مرتين في الأسبوع.

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