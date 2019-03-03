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مرأة

ماذا يحدث إذا تناولت زيت النعناع بهذه الجرعات يوميا

الأحد 03/مارس/2019 - 11:59 م
صدى البلد
ريهام قدري
هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تعالج الكثير من الأمراض دون ادوية وقدم المعالج بالأعشاب محسن النادي إحدى المكونات الطبيعية التي يجب أن نحتفظ بها بمنازلنا وهي زيت النعناع حيث انه معالج للعديد من الأمراض بجرعات معينة .

القولون: شرب ملعقة صغيرة بعد الطعام
السعال: .شرب ملعقة صغيرة قبل الطعام
لشخير: تقطير قبل النوم
للمفاصل: دهن 2باليوم
للتنحيف: .شرب ودهن البطن 2باليوم
للصداع: دهن الجبين
للجيوب الانفية: تقطير
للارق والتوتر: شرب ملعقة صغيرة مع الشاي
للزكام والانفلونزا: شرب ملعقة صغيرة مع الشاي
لشد عضلات الصدر وتصغيره: يخلط مع زيت الميرمية ويدهن
لآلام الظهر والرقبة: دهن 3مرات يوميا…
لآلام الحيض: شرب ملعقة صغيرة مع كوب حليب
لتطهير المعدة من البكتيريا: تناول ملعقة صغيرة بعد الطعام

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